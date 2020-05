Ascolti Tv 26 maggio digital e pay: Cattelan e Leclerc simulano su SkyUno. Bundes al top. Carrey/Aniston trainano Nove

Ascolti tv pomeridiani: va bene il film su Tv8. Sulla pay vanno forte Borussia Dortmund-Bayern Monaco, vinto dai bavaresi per uno a zero, e SkyTg24

Offerta delle ammiraglie destabilizzata, ma non troppo, dalla seconda replica consecutiva de Il Commissario Montalbano, ieri, martedì 26 maggio sulle generaliste.

In tema pay, su SkyUno EPCC Live con Alessandro Cattelan alla conduzione e Charles Leclerc (sfida al simulatore col conduttore) e Francesco Panella ospiti ha ottenuto 166mila spettatori cumulati inclusa l’emissione su +1 e lo 0,5%. In tema calcio, sulla pay al pomeriggio il match clou Borussia Dortmund-Bayern Monaco, vinto dai bavaresi per uno a zero, ha avuto 203 mila spettatori. In tema news, su SkyTg24 al pomeriggio, tra le 18 e le 19.00 circa, I numeri della Pandemia a 135mila e 1,2%.

In prime time le native digital: in vetta Nove e Rai Movie



Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Nove Una settimana da Dio con Jim Carrey e Jennifer Aniston a 544mila e 2,22%. Su Rai Movie The Post a 470mila e 1,8%. Su 20 Batman begins a 453mila spettatori e 1,9%. Su La5 Noi siamo infinito a 427mila e 1,75%. Su Tv8 Il film 007 – La morte può attendere è stato visto da 413mila spettatori e 1,7%. Su Rai4 Blade runner 2049 ha ottenuto 346mila spettatori e 1,5%. Su Real Time Primo Appuntamento a 325mila spettatori e l’1,2%.

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 289mila spettatori e 1,4%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 225mila e 1%.

In access questi gli ascolti. Ri-De Filippi batte Papi

Su La5 Uomini e Donne ha conseguito 536mila spettatori e 2,2%. Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 530mila spettatori con 2,1%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 341mila spettatori con l’1,3%.

Su Tv8 Romanzo a Mitford a 346mila spettatori e 3,2%; Vite da Copertina ha riscosso 165mila spettatori e 1,5%.

Su Nove Le mie grosse grasse vacanze greche a 241mila spettatori e 2,2%. Su Tv8 Il potere dei soldi a 105mila spettatori e 1,4%. Emanuele Bruno

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di EPCC)