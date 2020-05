Ascolti tv analisi 26 maggio: Rai1 doppia Canale5. Giordano (picco con Salvini) batte Floris (Capua) e Berlinguer (Corona). Iene night con lo zio

Ha vinto senza botto Montalbano in replica. La Cattedrale del mare ha mantenuto il seguito della prima puntata, con Le Iene terze in calo e Rai2 quarta con gli Arteteca. I talk in sovrapposizione: Giordano 6,1% (Salvini, Porro, Nuzzi, Orietta Berti defazizzata), Floris 5,5% (Capua, Travaglio, Sallusti, Boccia), Berlinguer 4,3% (Corona, Di Stefano, Fedriga, Scanzi, De Bortoli, Crisanti)

Ascolti e picchi ‘politici’: Giordano a 1,9 milioni col segretario leghista alle 22.24; Floris a 1,840 milioni con la virologa rientrante alle 21.44; Berlinguer a 1,742 milioni alle 21.42 con Corona

Era in parte inedita e già scritta per l’esito la sfida delle ammiraglie martedì 26 maggio. Da una parte c’era la seconda collocazione settimanale di una replica de Il commissario Montalbano (il campione di ascolti Come voleva la prassi, che ieri ha avuto ‘solo’ 4,879 milioni e 20,9% su Rai1), dall’altra la serie tv spagnola pretenziosa di Canale 5, La cattedrale del mare, che in prima tv aveva portato a casa 2,642 milioni di spettatori e l’11,2% di share, e ieri si è confermata a 2,635 milioni e 11,5% vincendo il confronto per ascolti con Italia1. Il film in griglia, invece, era Vita cuore battito, con gli Arteteca protagonisti, che su Rai2 si è aggiudicato comunque 1,467 milioni di spettatori ed il 5,7% di share, finendo molto dietro Canale 5 e Italia1, ma battendo i tre talk d’informazione politica per ascolti e lottando alla pari con i primi due nel periodo in sovrapposizione.

Le Iene che non dedicavano tutta la puntata a Covid, hanno riscosso 1,9 milioni e il 10,2% di share, in regresso rispetto a sette giorni prima (2,1 milioni e il 10,8%) ma diventando leader in nottata. Il picco di ascolti (2,670 milioni) è arrivato prima delle 22.49, accogliendo lo zapping post Salvini di Rete4, quello di share prima della fine con lo scherzo a Beppe Bergomi (16%).

Floris, Giordano e Berlinguer, ecco me è andata: Da Floris è tornata la Capua, Berlinguer ha dato tanto spazio a Di Stefano, Giordano ha fatto meglio di tutti dando il microfono a Salvini e defabiofazizzando Orietta Berti in nottata

Fuori dal coro dopo la lunga introduzione urlata (con fischietto) del conduttore (e alcuni servizi e ospiti che protestavano contro il governo) ha ospitato a lungo Matteo Salvini e quindi Nicola Porro, Gianluigi Nuzzi, la versione ‘destra’ di Orietta Berti, Francesco Broccolo e Alessandro Meluzzi. Mario Giordano (a 1,358 milioni e il 6,8% di share sette giorni prima) stavolta è calato a 1,295 milioni e il 6,6% di share, ma ha tenuto meglio dei colleghi e ha vinto il confronto in sovrapposizione. Il picco della trasmissione è coinciso con la fase con Salvini (1,918 milioni e 7,6%).

DiMartedì ha aperto con il ministro Roberto Speranza, e poi ha riproposto Ilaria Capua, Barbara Gallavotti (apparsa sul tardi), Marco Travaglio, Alessandro Sallusti, Francesco Boccia, Pietro Senaldi, Concita De Gregorio, Ilaria D’Amico, Paolo Mieli, Pierpaolo Sileri, Edward Luttwak tra i tantissimi ospiti. Giovanni Floris è calato sensibilmente, a 1,295 milioni ed il 6,3% (1,525 milioni ed il 6,3% sette giorni fa). Il picco di ascolti del programma è arrivato intorno alle 21.44 a quota 1,844 milioni di spettatori, con Ilaria Capua impegnata.

A #Cartabianca, oltre a Mauro Corona, c’erano tra gli altri ospiti Manlio Di Stefano, Massimiliano Fedriga, Andrea Scanzi, Maurizio Belpietro, Ferruccio De Bortoli, Andrea Crisanti, Aldo Remuzzi, Roberta Villa. Bianca Berlinguer è calata a nettamente a 994mila spettatori ed il 4,3% (1,386 milioni di spettatori ed il 5,9% sette giorni prima) dopo l’anteprima sopra quota un milione. Il picco di ascolti è coinciso con il passaggio di Corona (a quota 1,742 milioni di spettatori).

Tra le 21.32 e le 23.58 questo il bilancio della sfida dell’approfondimento: Giordano a 1,432 milioni e 6,1%, Floris a 1,293 milioni e 5,5% e Berlinguer a 1 milione e 4,3%.

Le altre partite della giornata

Tg1 a 5,4 milioni (24,2%); Tg5 a 4,4 milioni (19,4%); TgLa7 a 1,2 milioni (5,4%).

Tra i talk Otto e Mezzo (2,082 milioni e 8,1% con Ilaria Sotis, Pierluigi Bersani e Massimo Giannini da Lilli Gruber) ha staccato Stasera Italia (1,340 milioni e 5,3% con Maurizio Gasparri, Susanna Camusso, Viktorija Mihajlovic, Cesara Buonamici, Pierferdinando Casini tra gli ospiti) e Tg2 Post (978mila e 3,7% con lo scacciaudience Roberto Gualtieri e il ‘distratto’ Gennaro Sangiuliano), dopo il Tg2 a 1,886 milioni e 7,6%.

Nella stessa fascia: su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5,5 milioni di spettatori con il 20,9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,725 milioni di spettatori con uno share del 17,7%.

Questo il bilancio della sfida tra repliche delle ammiraglie: Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 a 2,487 milioni di spettatori (17,9%) con L’Eredità a 4,064 milioni di spettatori (22,4%). Su Canale 5 Avanti il Primo! 1,844 milioni e 14,4% di share e Avanti un Altro! a 2,985 milioni e 17,3%.

In Daytime

Su Rai1 La Prova del Cuoco 10,1%. Su Canale5 Forum in replica 14,5%. Su Rai2 I Fatti Vostri 5,1% nella prima parte e 7,2% nella seconda parte.

Su Rai1 Vieni da Me 10,1%, la replica de Il Paradiso delle Signore 10,4%, La Vita in Diretta 14,3% (presentazione 12,2%). Su Canale5 Beautiful 17,2%, Una Vita 17,8%, Uomini e Donne 23,5% (Finale 21,9%), Il Segreto 19,5%, Pomeriggio Cinque 15% nella prima parte e 14,2% nella seconda parte e 13,5% nella terza parte.

Su Rai1 Porta a Porta 12,3%. Su Canale5 Manifest al 6,8% e al 5,4% nel secondo episodio.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento Fuori dal coro)