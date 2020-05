Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 27 maggio 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 27 maggio 2020

Rai

Rai 1 – Nero a metà, l’ispettore Carlo Guerrieri del commissariato Rione Monti, tra la Suburra e l’Esquilino, indaga sul caso di un uomo trovato morto in un furgone frigorifero. Ad aiutarlo sua figlia Alba, medico legale, che da poco ha lasciato la casa del padre per andare a convivere col fidanzato. Nel corso delle indagini arriva in commissariato un giovane poliziotto di colore fresco di accademia: il vice ispettore Malik Soprani. E con Carlo sono subito scintille.

Rai 2 – Poco di tanto, gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta visti attraverso gli occhi del comico romano in una vera e propria rievocazione che porterà i telespettatori a vivere quegli anni in un’atmosfera talmente reale da catapultarli indietro nel tempo

Rai 3 – Chi l’ha visto?, casi di scomparsa vecchi e nuovi, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Rai Movie – Otto e Mezzo, nel suo capolavoro Federico Fellini racconta la crisi creativa ed esistenziale di un regista quarantenne in procinto di realizzare il suo ottavo film. Tutto ciò che lo riguarda è stanco: il rapporto con la moglie, col suo produttore, con gli amici, persino con l’amante. Troverà rifugio soltanto nella memoria e nella sua onirica immaginazione.

Mediaset

Rete 4 – Ore 15:17 – Attacco al treno, la vera storia dell’attacco terroristico, sventato da tre uomini, che nel film interpretano se’ stessi, al treno Thalys diretto a Parigi il 21 agosto 2015.

Canale 5 – Tu Sì Que Vales, artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi, capitanata da Sabrina Ferilli. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici. Ad affiancarli, inoltre, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni.

Italia 1 – La furia dei titani, gli Dei stanno perdendo il controllo dei Titani, la cui forza cresce sempre di piu’. Perseo deve impugnare di nuovo la spada. Con Liam Neeson, Sam Worthington.

Premium Cinema – Harry Potter e il calice di fuoco, dal romanzo di J.K. Rowling, il quarto episodio sul maghetto. Harry ormai è al quarto anno nella scuola di stregoneria di Hogwarts. La prova che i maghi dovranno affrontare è un torneo, nel quale si cimenteranno due rappresentanti dei diversi collegi. A stabilire chi sarà il vincitore c’è il Calice di Fuoco che di volta in volta annuncerà il nome di colui che rappresenterà il proprio collegio. Sarà proprio durante la competizione che tornerà il perfido Lord Voldermort a creare diversi problemi, non solo ad Harry…

Iris – All’ultimo voto, un candidato alla presidenza della Bolivia decide di affidarsi ad uno staff americano alla cui guida c’è la stratega Jane Bodine.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: Storie di uomini e di mondi, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – Agente 007 – La morte può attendere, ennesima avventura per l’agente segreto creato da Ian Fleming. Effetti speciali come se piovesse, situazioni al limite dell’incredibile e, per la prima volta, un James Bond in difficoltà. Rapito e torturato dal cattivone di turno, Bond ottiene la libertà grazie a uno scambio. Ma per l’agente di sua maestà i guai non sono finiti. Accusato di aver rivelato informazioni riservate, Bond viene rimosso da ogni incarico. Determinato a riabilitare il proprio nome, 007 si mette sulle tracce di una spia cinese.

Nove – Cambio moglie, un particolare esperimento sociale in cui due donne accettano di scambiarsi casa e famiglia per un periodo limitato di tempo.

Sky Cinema 1 – Allarme rosso, nel 1995, un leader ultranazionalista russo, aiutato da un gruppo di ribelli ceceni, ha preso il controllo di alcuni missili nucleari e minaccia gli Stati Uniti. Il rischio di una Terza guerra mondiale è altissimo, per questo motivo il sommergibile “Alabama”, dotato di missili nucleari e in navigazione nell’Oceano Pacifico, inizia a monitorare la situazione, nell’eventualità di sferrare per primo un attacco nucleare. A bordo, il capitano Frank Ramsey propende per l’intervento, mentre il comandante Ron Hunter no.

Fox – I Simpson, l’amicizia di lunga data tra i Simpson e i Van Houten viene messa in crisi quando Marge acquista un quadro dal mercatino dell’usato dei vicini e ha una sorpresa.

