Stasera in Tv: cosa vedere martedì 26 maggio 2020

Rai

Rai 1 – Il commissario Montalbano, il cadavere di una bella ragazza viene ritrovato nudo, con indosso solo un accappatoio intriso di sangue, sul freddo pavimento di un androne di via Pintacuda. Cosa ha spinto la ragazza a trascinarsi, esanime, fin lì dentro? Montalbano indaga.

Rai 2 – Vita, cuore, battito, Enzo e Monica sono fidanzati, vivono a Napoli e conducono un’esistenza normale. La loro vita viene stravolta quando Enzo e il suo datore di lavoro vincono un terno ad un lotto clandestino.

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – The Post, nel giugno del 1971, il New York Times, il Washington Post e gli altri principali quotidiani degli Stati Uniti prendono una coraggiosa posizione in favore della libertà di espressione, informando l’opinione pubblica sui documenti del pentagono e rivelando segreti governativi inerenti a quattro decenni di storia e presidenza americane.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – La Cattedrale del Mare, XIV secolo: in cerca di liberta’, il servo Bernat fugge a Barcellona per salvare suo figlio, Arnau, dagli abusi dei signori feudali.

Italia 1 – Le Iene Show, servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai.

Iris – Maverick, Bret Maverick è un abile giocatore di poker. E mira a partecipare all’ambito torneo Winner Take All. Maverick sa di poter vincere, ma prima bisogna trovare i soldi per pagare l’iscrizione alla gara. Sulla sua strada l’uomo incontra un variegato mondo di truffatori e truffati. Tra loro Annabelle Bransford e Marshal Zane Cooper. Nonostante il pomposo cast il film di Richard Donner risulta essere solo una scialba trasposizione cinematografica di un programma tv degli anni Cinquanta ideato da James Garner.

Premium Cinema – Shark – Il primo squalo, l’esperto in missioni sottomarine estreme, Jonas Taylor, si ritira dopo una missione che ha visto la morte di alcuni uomini. Nel frattempo presso la stazione tecnologica Mana One viene scoperto un territorio ancora più profondo della Fossa delle Marianne in cui alcuni esploratori finiscono tragicamente intrappolati tra cui la ex moglie di Taylor. Sarà proprio questo il motivo che spingerà Jonas a tornare in azione…ritrovandosi ben presto faccia a faccia con un antenato preistorico degli squali di enormi dimensioni!

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – Agente 007 – La morte può attendere, ennesima avventura per l’agente segreto creato da Ian Fleming. Effetti speciali come se piovesse, situazioni al limite dell’incredibile e, per la prima volta, un James Bond in difficoltà. Rapito e torturato dal cattivone di turno, Bond ottiene la libertà grazie a uno scambio. Ma per l’agente di sua maestà i guai non sono finiti. Accusato di aver rivelato informazioni riservate, Bond viene rimosso da ogni incarico. Determinato a riabilitare il proprio nome, 007 si mette sulle tracce di una spia cinese. Pierce Brosnan si conferma il miglior interprete dopo l’inarrivabile Sean Connery. Halle Berry, fisico palestrato, taglio militare e grinta da vendere scardina definitivamente l’icona della tipica bond girl.

Nove – Una settimana da Dio, Bruce Nolan, reporter televisivo, vede sfumare una promozione cui teneva moltissimo. Frustrato, l’uomo decide di sfogarsi incolpando Dio per la sua insoddisfacente vita. Dio, una volta tanto, ascolta e lo mette alla prova: per una settimana Bruce avrà i suoi poteri.

Sky Cinema 1 – Ghost Stories, il professor Goodman viene messo alla prova quando ritrova un documento perduto su tre terrificanti casi di presenze soprannaturali. Cerca così di trovare soluzioni razionali imbattendosi in tre individui tormentati, ognuno con un racconto più inspiegabile dell’altro: il primo caso riguarda un guardiano notturno che ritiene di essersi imbattuto in un fantasma, il secondo un giovane che sostiene di aver incontrato una creatura demoniaca, il terzo è un uomo di successo la cui casa è infestata da poltergeist.

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

