Ascolti tv 24 maggio digital e pay: SkyTg24 all’1% alle 13.00. Vola Rai4 con Melissa George

Su Sky Cinema Uno il film Vivere a 167mila spettatori cumulati. Tra le native digitali free in prime time: su Rai4 A lonely place to die a 704 mila e 2,83%. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Il telefono senza filo a 632mila e 2,6%. Su Paramount Network Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo 611mila e 2,5%.

Si sveglia Paramount con Indiana Jones, ma non basta per battere la concorrenza free

Vittoria facile – domenica 24 maggio – per L’Allieva 2, che trasmessa in replica su Rai1 ha raggiunto quasi 4,4 milioni e doppiato le due trasmissioni principali in diretta live. Sulla tv a pagamento in evidenza cinema e news.

Su Sky Cinema Uno il film Vivere a 167mila spettatori cumulati. Mentre su SkyTg24 I numeri della pandemia a dalle 18.01 e fino alle 18.25 a 131mila spettatori e nella seconda parte fino alle 18.55 a 185mila e 1,43%. SkyTg24 delle 13.00 ha avuto 172mila spettatori ed 1%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Rai4 su Tv8 e Paramount

In prima serata su Rai4 A lonely place to die a 704 mila e 2,83%. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Il telefono senza filo a 632mila spettatori e 2,6%. Su Paramount Network Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo conquista 611mila spettatori e 2,5%. Su Giallo Profiling a 550mila e 2,3%. Su Nove Little Big Italy ha raccolto 462mila spettatori e 1,8%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 429mila e 2%. Su 20 Sherlock Holmes- Gioco di ombre a 405mila spettatori e 1,6%; su Iris Apocalypse now redux a 386mila e 1,4%. Su Rai Movie Belle e Sebastien amici per sempre a 303mila e 1,2%.

Su Tv8 4 Ristoranti a 654mila e 2,8%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 307mila spettatori e 1,3%.

Su Nove Who’s that Gino? 281mila spettatori e 1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di A loney place to die)