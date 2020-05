Le televisione americana sceglie l’usato sicuro

Da Law & Order a Grey’s Anatomy i network Usa puntano sul sicuro

La Gazzetta del Mezzogiorno, pagina 15, di Francesca Pierleoni.

Con i set chiusi e le incognite sui tempi di ripresa delle lavorazioni legati all’emergenza coronavirus, i network ridimensionano gli investimenti su possibili nuove serie e puntano principalmente sull’«usato sicuro». È il caso della Cbs, che ha appena annunciato il rinnovo di produzioni molto amate anche in Italia. Tra le altre torneranno Blue Bloods, Bull, Fbi e lo spinoff Fbi Most Wanted, The Good Fight, Swat e tutto l’attuale pacchetto NCIS dalla serie madre con Mark Harmon, a NCIS: Los AngeleseNCIS: New Orleans. Nuove stagioni anche per i reboot di MacGyver e Magnum P.I, insieme a Swat, All rise, Evil e Seal Team. Arriva invece lo stop sul fronte crime per Tommy, la nuova serie con Edie Falco nei panni del primo capo della polizia donna di Los Angeles. Per le comedy, continuano due grandi successi come Young Sheldon e Mom con la straordinaria coppia Anna Faris. Vanno alla seconda stagione Bob Hearts Abishola e The Unicorn. Si fermano invece Papà a tempo pieno con Matt LeBlanc e le novità Carol’s Second Act e Broke.

I titoli Nbc

La Nbc aveva già annunciato il ritorno di tutto il franchise Chicago; di Law e Order: SVU con l’attesissimo nuovo spinoff incentrato sul personaggio di Elliot Stabler che riporta nel mondo di Law e Order Chris Melon!. Torneranno anche New Amsterdam, This Is Us, The Blacklist e le mamme criminali di Good Girls. Fra le commedie, nuove stagioni per Brooklyn Nine-Nine e Superstore. L’ABC ha già detto sì al ritorno del cult Grey’s Anatomy, dello spinoff Station 19 e di The Good Doctor. Fox farà tornare, fra gli altri, 9-1-1 e il suo spin-off. Tra le serie d’animazione, successi come The Simpsons, Family Guy e Bob’s Burgers. Hbo andrà avanti, fra gli altri, con la quarta stagione di Westworlde porterà avanti fra le altre, la provocatoria Euphoria, His Dark materials, Succession, Watchmen e Insecure.

(Nella foto Grey’s Anatomy)