Stasera in Tv: I programmi di lunedì 25 maggio 2020

Rai

Rai 1 – Il commissario Montalbano, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, la fiction racconta le vicende di Salvo Montalbano, commissario di polizia nella città siciliana di Vigata.

Rai 2 – Virginia Raffaele Facciamo che io ero, i momenti migliori dello One Woman Show condotto nel 2017 da Virginia Raffaele. Un’occasione per rivedere la Raffaele imp egnata in balli, canti e, soprattutto, nelle sue riuscitissime imitazioni…

Rai 3 – Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società.

Rai Movie – I professionisti, durante la Rivoluzione Messicana, un milionario texano assume quattro avventurieri per salvare la moglie rapita da un bandito. Western capolavoro, candidato a tre Oscar nel 1967.

Mediaset

Rete 4 – Quarta repubblica, il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Il gladiatore, colossal vincitore di 5 Premi Oscar. Il generale che diventò schiavo. Lo schiavo che diventò gladiatore. Il gladiatore che sfidò un imperatore.

Italia 1 – Emigratis, Pio e Amedeo dopo aver scroccato l’impossibile da sportivi, vip e star di tutto il mondo, vogliono ancora di più. Devono trovare un modo per far soldi e sistemarsi per sempre.

Premium Cinema – Buona giornata, la cronaca di una giornata nell’Italia di oggi vissuta da personaggi molto diversi fra loro: Leonardo Lo Bianco è un senatore della Repubblica Italiana accusato di corruzione; il Principe Ascanio Cavallini Gaetani è un nobile decaduto; Rosaria Micciché una affermata manager di Milano, Alberto Dominici un ricco imprenditore e noto evasore romano, Luigi Pinardi un facoltoso notaio di Napoli; Romeo Telleschi un rappresentante milanese trapiantato a Monopoli; Cecco, uno sfegatato tifoso della Fiorentina.

Iris – Shining, basato sul romanzo di Stephen King, è uno dei più celebri film del maestro Kubrick. Oscure presenze avvolgono un hotel isolato dalla neve.

Altre emittenti

La7 – Attrazione fatale, un avvocato di Manhattan ha un’avventura di fine settimana con la manager di una casa editrice. Poi lui torna in famiglia ma la donna non si rassegna.

Tv8 – Il potere dei soldi, un giovane ambizioso si lascia coinvolgere in un ricatto da un magnate: dovrà frodare una compagnia di telecomunicazioni.

Nove – Le mie grosse, grasse vacanze greche, trasferitasi in Grecia per seguire un amore che si è rivelato una delusione, Giorgia (Nia Vardalos), guida turistica con la doppia cittadinanza, greca e americana, si trascina di giornata in giornata, insoddisfatta da una vita che pare divertirsi a farle portare in giro turisti più interessati allo shopping che alla cultura Tutto cambia quando la donna conosce Irv Gordon (Richard Dreyfuss) e, grazie a lui, riscopre l’amore e il gusto per la vita

Sky Cinema 1 – Gli uomini d’oro, Luigi è un impiegato postale che non ha mai avuto tanta voglia di lavorare, anzi ha sempre sognato la baby pensione e una vita in vacanza. Quando il suo sogno pare dissolversi sempre di più, scopre di essere disposto a tutto, anche a rapinare il furgone portavalori che guida tutti i giorni, per poter svoltare la propria vita. Un colpo grosso, un piano perfetto a cui partecipano due improbabili complici: il suo migliore amico Luciano, un ex pugile tutto muscoli e un ambiguo collega…

Fox – Homeland, torna la serie di spionaggio interpretata da Claire Danes e vincitrice di 5 Golden Globe. Carrie Mathison ha lasciato il suo lavoro alla Casa Bianca, e vive con la figlia a casa della sorella.

