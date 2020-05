Ascolti Tv 23 maggio: la replica di Amadeus 4,050 milioni (17,4%) quella con Bonolis 3,460 mln (17,4%)

Su Canale 5 Ciao Darwin 7 a 3,470 milioni e 17,4%. A 4,050 milioni di spettatori ed 17,4% sull’ammiraglia pubblica I Soliti Ignoti Speciale Vip. Calato sensibilmente il bacino di spettatori, gli altri tutti sotto il 6%. In sovrapposizione sempre avanti, o quasi, Amadeus. poi Bonolis leader in nottata.

Ascolti in prima serata concentrati sulle ammiraglie replicanti: Ciao Darwin fa meno ascolti e lo stesso share di I Soliti Ignoti Speciale Vip

Repliche e speciali su Covid in tv sabato 23 maggio, nel pieno del terzo week end della fase due, con un secco e fisiologico calo della penetrazione del mezzo a caratterizzare il momento. In prima serata, la sfida era tra il people show di Canale 5 in replica con la stagione 7 ed una replica del game di Amadeus in versione da prime time.

Su Rai1 I Soliti Ignoti Speciale Vip, con Amadeus alla conduzione, ha avuto 4,050 milioni di spettatori ed 17,4%.

Sull’ammiraglia di Cologno Ciao Darwin 7 con Paolo Bonolis alla conduzione ed il confronto tra normali e diversi, ha conquistato 3,460 milioni ed il 17,4%.

Sul terzo gradino del podio si è collocato il film di Italia 1: Rio2: Missione Amazzonia ha raccolto 1,148 milioni e il 4,9% di share. Su Rai3, in onda dalle 22.00, Liberi Tutti, ha conquistato 686mila e 2,9% di share; tra l’access e la prima serata, Aspettando le Parole della Settimana, con Massimo Gramellini alla conduzione, ha conseguito 1,377 milioni e il 5,7% di share.

Giammaria precede Gentili, bene il cul de La7



Mentre, in tema pandemia, sulla seconda rete Giulio Giammaria con Petrolio Antivirus ha avuto 947 mila spettatori e 4,2% di share, su Rete 4 Stasera Italia Weekend Speciale, con Veronica Gentili, ha conseguito 820mila e il 3,5%. Bene ha fatto il film del La7, Quel che resta del giorno che ha conquistato 815 mila e 3,7% di share.

Successo di Iris su Tv8 e Nove

Tra le native digitali free hanno fatto bene: su Iris State of Play a 666mila e 2,9; su Tv8 007 Bersaglio Mobile ha raccolto 565mila spettatori con il 3,6%. Su Nove L’amore infedele ha ottenuto 516mila spettatori e il 2,4% di share.

In access prime time

Su Canale 5 Striscia la Notizia a 4,038 milioni di spettatori con uno share del 17,1%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1,1 milioni di spettatori con il 4,8%. Su La7 Otto e Mezzo ha raccolto 1,262 milioni di spettatori ed il 5,4%.

In preserale

Su Rai1 L’Eredità ha riscosso 3,2 milioni di spettatori ed il 20,9%. Su Canale 5 Avanti il Primo! a 1,463 milioni di spettatori con l’11,7% di share e Avanti un Altro! a 2,581 milioni di spettatori con il 15,9% di share.

In seconda serata

Su Rai1 Techetechetè a 1,142 milioni di spettatori con il 7,7% di share; su Canale 5 Speciale Tg5 – A tu per tu a 907mila spettatori e 12.4%. Su Rai2 Tg2 Dossier a 437mila spettatori con il 3,2%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 588 mila e 3,1%.