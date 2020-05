Ascolti tv 22 maggio: Felicia Impastato fa 5 milioni (19,9%), va giù Amici Speciali (3 mln e 16,1%)

Su Rai1 il film tv Felicia Impastato in replica 5 mln e 19,9%. Su Canale 5 Amici Speciali a 3,042 milioni e 16,1%. Su Rai2 NCIS 1,534 milioni e 5,7% e The Rookie 1,322 mln e 5,2%. Su Italia 1 Battleship 1,3mln e 5,6%. Su Nove Fratelli di Crozza 1,230 mln e 4,7%. Su Rai3 Il professor Cenerentolo 1,218 mln ed il 4,6%. Su Rete4 Quarto Grado 1,2 mln e 5,9%, su La7 Propaganda Live 1,064 mln e 5,2%.

Ascolti Tv dinamiche: avanza la primavera e Maria De Filippi perde i giovani fuori dal lockdown; il film tv di Rai1 vince ridimensionando Nuzzi, Crozza e Zoro e pescando nel loro target.

Va meglio delle attese lecite – nella serata tv del 22 maggio – il film tv che ha ricordato la storia di Peppino Impastato attraverso il dolore e le vicende di sua madre. Su Rai1 la replica di Felicia Impastato ha conseguito 5 milioni ed il 19,9%. Su Canale 5 la seconda puntata della novità Amici Speciali, spin off originale della trasmissione con Maria De Filippi alla conduzione, ha conquistato 3,042 milioni ed il (3,847 milioni di spettatori e il 18,8% sette giorni prima).

Su Rai2 hanno fatto il solito i telefilm: NCIS 1,534 milioni 5,7%, The Rookie 1,322 milioni e 5,2%. E’ bastato per occupare la terza posizione sul podio per ascolti. Più o meno sulla stessa linea ha corso il film di Italia1: Battleship ha avuto infatti 1,3mln e il 5,6%, battendo il film con Leonardo Pieraccioni su Rai3 (Il professor Cenerentolo 1,218 mln ed il 4,6%).

Ecco la graduatoria degli altri per ascolti secondo i meter

Hanno pagato dazio alla sorpresa Felicia Impastato le altre proposte ‘impegnate’ presenti in serata. Su Nove Fratelli di Crozza è calato a 1,230 milioni e 4,7% (1,445 milioni di spettatori e il 5,3% sette giorni prima) facendo più ascolti ma meno share di Gianluigi Nuzzi e Diego Bianchi. Su Rete4 Quarto Grado è calato a 1,2 milioni e 5,9% (1,415 milioni e il 6,7% sette giorni prima), su La7 Propaganda Live sfoggiando ancora Corrado Guzzanti ha avuto 1,064 milioni ed il 5,2% (1,364 milioni di spettatori e il 6,3% sette giorni prima).

Emanuele Bruno

(Nella foto Felicia Impastato)