Stasera in Tv: cosa vedere sabato 23 maggio 2020

Su Rai 1 “Soliti Ignoti Special VIP”, su Rai 2 “Petrolio”, su Rai 3 “Liberi tutti”, su Rete 4 “Stasera Italia speciale”, su Canale 5 “Ciao Darwin”, Su Italia 1 “Rio 2”, su La7 “Quel che resta del giorno”, su Tv8 “Agente 007 – Bersaglio mobile”, su Nove “Sotto corte marziale su Sky Cinema “Ubriachi d’amore”, su Fox “9-1-1”, su Premium Cinema “Insieme per forza”, su Iris “State of play”, su Rai Movie “Braveheart”.

I programmi di prima serata in tv di sabato 23 maggio 2020

RAI

Rai 1 – Soliti Ignoti Special Vip, sabato sera ricco di ospiti VIP tra gli Ignoti del programma condotto da Amadeus. Regia di Stefano Mignucci Prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy

Rai 2 – Petrolio, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria si occupa di cercare, analizzare e valorizzare le ricchezze che l’Italia possiede, ovvero i tesori artistici e culturali, le capacità imprenditoriali e i talenti che aspettano solo di essere utilizzati, ovvero di essere “estratti” come se fossero appunto il petrolio, l’oro nero del paese.

Rai 3 – Liberi tutti, Michele architetta una strategia per scrollarsi di dosso le accuse. La strategia sembra funzionare, a ore potrebbe lasciare il Nido. Chiara presenta al padre il suo “amico”.

Rai Movie – Braveheart, Scozia, 1286. Rimasto vedovo a causa degli inglesi, William Wallace lotta per la liberazione del suo popolo. Ispirato a un poema epico di Harry il Cieco.

MEDIASET

Rete 4 – Stasera Italia weekend – speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – Ciao Darwin – Terre desolate, lo show in questa ottava edizione riprende il suo “studio parascientifico” alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio.

Italia 1 – Rio 2 – Missione Amazzonia, secondo film d’animazione per il pappagallo Blu che, con la sua famiglia, intraprende un meraviglioso viaggio verso l’Amazzonia, alla scoperta delle proprie origini.

Premium Cinema – Insieme per forza, Jim e Lauren sono entrambi genitori single con figli. Lui, vedovo, ha due figlie che ha cresciuto come maschiacci, lei, divorziata, ha due maschi in cerca di una figura paterna. Dopo un disastroso appuntamento al buio i due si ripromettono di non incontrarsi mai più. Il destino gioca però loro un brutto scherzo quando si ritrovano bloccati insieme per una settimana in un lussuoso resort sudafricano. La vacanza forzata prenderà presto una piega romantica che farà felici soprattutto i loro figli…

Iris – State of play, Russel Crowe è un giornalista sui generis che indaga sull’omicidio dell’amante di un suo amico e giovane politico, Ben Affleck.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Quel che resta del giorno, nel 1958 il maggiordomo Stevens (Anthony Hopkins) rievoca la sua vita. Flash back agli anni ’30, sullo sfondo si profila l’ascesa di Hitler: Stevens è a servizio del nobile lord Darlington (James Fox) che simpatizza per la destra e si attiva politicamente in favore della Germania. L’arrivo di una giovane ed efficiente governante, miss Kenton (Emma Thompson) apporta qualche lieve cambiamento, ma non scuote Stevens dal suo impeccabile aplomb. Miss Kenton a poco a poco si innamora di Stevens, ma non essendo ricambiata, rinuncia e si allontana dalla casa. Ad anni di distanza Stevens si domanda se l’adesione inossidabile a un modello, astraendosi dalla vita circostante ma anche da quella sua intima, gli abbia impedito vivere pienamente.

Tv8 – Agente 007 – Bersaglio mobile, ultima apparizione di Roger Moore, alla “veneranda” età di 57 anni, nello smoking della spia inglese. Lascia anche Lois Maxwell, alias Miss Moneypenny. Gran successo per la canzone “A View to a Kill”, giunta ai vertici della classifica. Si tratta dell’ultima hit registrata dai Duran Duran prima dello scioglimento. Ma veniamo alla storia. James Bond viene incaricato di scoprire chi si nasconda dietro la sofisticata produzione di microchip simili a quelli realizzati nella Silicon Valley. Ovviamente anche i Servizi Segreti sovietici sono interessati all’affare. A Parigi Bond, fingendo interesse per l’acquisto di un allevamento di cavalli, riesce ad avvicinare Max Zorin, industriale di origini russe sospettato di essere coinvolto nella realizzazione dei chip al silicio…

Nove – Sotto corte marziale, Bruce Willis e Colin Farrel in uniforme per un war-movie di stampo giudiziario. Un tenente americano condannato per spionaggio, imprigionato in un campo di concentramento, prende le difese di un soldato nero accusato ingiustamente di aver ucciso un commilitone. Riesce a ottenere un processo con tanto di improvvisata Corte Marziale, presieduta dal colonnello Mc Namara, l’ufficiale americano piu’ alto in grado tra i prigionieri. Ma ben presto si rendera’ conto che anche il processo non e’ altro che una copertura. Tratto da un romanzo di John Katzenbach.

Sky Cinema 1 – Ubriachi d’amore, Frank e Nancy hanno fatto la bella vita: hanno vissuto nel lusso più sfrenato senza badare mai al risparmio, ma quando i loro affari incominciano ad andare male, si ritrovano improvvisamente soli, senza soldi e disperati. Frank cerca di escogitare un piano per salvare la loro situazione finanziaria. Da ubriaco però prende una decisione azzardata che li porta da un disastro all’altro e presto le loro vite si ritrovano nel caos più assoluto..in men che non si dica da senzatetto si ritrovano in una prigione!

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Amadeus)