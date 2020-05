Ascolti tv 21 maggio digital e pay: Borghese ad Arezzo sale all’1,3%. Iris vince grazie a Zorro

Ascolti tv al mattino presto: vola Tv2000 con il Santo Rosario a 367mila spettatori con l’8% di share e la Santa Messa a 259mila e 3,8%.

Oltre Rai1 ieri c’è stato una sorta di grande vuoto. A fare un altro exploit per le generaliste ieri – giovedì 21 maggio – è stata ancora la fiction Vivi e lascia vivere, che ha superato da sola il 25% di share, con tutte le altre proposte principali sotto il 9%.

Le altre opzioni alla tv tradizionale? Sulla pay c’era la trasmissione culinaria 4 Ristoranti con i nuovi episodi (ad Arezzo) con l’itinerante Alessandro Borghese. Su SkyUno l’ascolto cumulato è stato di 516mila spettatori con l’1,3% di share (con 354mila spettatori di flusso). Su SkyCinemaUno il film Il coraggio della verità ha riscosso 137mila spettatori cumulati.

Su Sky, al pomeriggio I numeri della Pandemia by SkyTg24, tra le 18 e le 19, ha avuto 143mila spettatori ed 1,25% nella prima parte e 193mila e 1,6% nella seconda parte (media a 170mila e 1,4%). Su Fox alle 20.35 The Big Bang Theory 127mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Iris su Tv8

In prima serata su Iris The Legend of Zorro a 558mila spettatori con il 2,3%; su Tv8 Il potere dei soldi a 492mila spettatori con il 2%. Su Nove Il profumo del mosto selvatico ha registrato 481mila spettatori e 1,9%. Su 20 Inception ha avuto 453mila spettatori e 1,9%. Su Rai Movie Source Code a 344mila e 1,3%. Su Rai Premium Un’estate a Barcellona a 268mila e 1%. Su Rai4 Private Eyes a 263mila e 1,1%.

Su Tv8 Guess my age a 714mila e 2,8%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 302mila spettatori con l’1,2%.

Su Tv8 Cuochi d’Italia a 340mila e 1,7%. Su Nove Sono le venti a 257mila e 1,2%. Su Tv8 Vite da Copertina a 172mila spettatori e 1,5%.

