Ascolti tv analisi 21 maggio: Elena Sofia Ricci strapazza da sola Mediaset. Sparisce Canale5, male Italia1, cala pure Del Debbio e Formigli si avvicina

Vivi e Lascia Vivere fa più del 25%. Canale 5 esce di scena e fatica a superare l’8% con una vecchia commedia di Vanzina. E stavolta, inoltre, non è Del Debbio (in flessione) a raccogliere il pubblico in uscita dall’ammiraglia e va male anche Italia1. Rimonta Formigli trainato da una super Gruber. Moreno ultima anche con Salvini, che non tira più come una volta.

Vivi e lascia vivere fa boom, sparisce Cologno

La fiction Vivi e Lascia Vivere è il fenomeno di questa fase della stagione tv. Ieri giovedì 21 maggio ha perso ascolti in un giovedì post lockdown a bacino sempre più calante, ma ha guadagnato ancora share. Il bilancio di 6,249 milioni di spettatori ed il 25,6%, racconta che da sola – forzando i termini del confronto in chiave più simbolica che scientifica – Elena Sofia Ricci ha battuto tutte quante le tre proposte principali di Mediaset sommate insieme: su Canale5 ha fatto flop il vanziniano In questo mondo di ladri (1,946 mln e 8,1%), su Rete4 ha perso un punto e mezzo Paolo Del Debbio (Dritto e rovescio 1,354 mln e 6,9%) che le altre volte aveva ospitato i delusi dell’ammiraglia; su Italia1 ha fatto a mala pena il compitino la saga con Jennifer Lawrence (Hunger Games-Il canto della rivolta1 a 1,085mln e 4,5%). Usando un metro un po’ pedestre, si potrebbe perfino dire che per colmare la distanza da Rai1 si deve mettere nel conto di Mediaset anche l’apporto delle native digitali free. Ma anche da questo punto di vista ieri non ci sono state cose stravolgenti (Iris è stata l’emittente più vista con The legend of Zorro al 2,24% di share). Va bene che oramai siamo quasi entrati nella bassa stagione commerciale e che la crisi della pubblicità spinge ad atteggiamenti tattici, ma forse a Cologno stanno esagerando e, indubbiamente, ieri hanno sbagliato i conti della controprogrammazione.

Viale Mazzini non brilla con Rai2 e Rai3

Elena Sofia Ricci a parte, Viale Mazzini invece ieri ha portato a casa una discreta difesa con la replica di Rai2 Made in Arteteca a 1,1 milioni e 4,5% ed un flop con il film di Rai3 (Rush a 829mila e 3,3%).

Nella partita dei talk, da registrare la rimonta di Corrado Formigli su Paolo Del Debbio, in una serata in cui entrambi i competitor schieravano ministri televisivamente fragili (Roberto Gualtieri su La7, Teresa Bellanova su Rete4). Piazzapulita ha riscosso 1,2 milioni di spettatori ed il 6,1%, in progresso di mezzo punto rispetto allo scorso giovedì ed è arrivato ad 8 decimali dal rivale.

Lo ha fatto sfruttando anche l’ottimo traino di Lilli Gruber che in access con Beppe Severgnini, Luca Telese e Andrea Orlando a Otto e Mezzo ha raccolto 2,3 milioni di spettatori ed il 9%, doppiando o quasi lo share delle concorrenti: Barbara Palombelli a 5,7% e 4,9% a Stasera Italia con Giulio Tremonti; Manuela Moreno al 4,6% con Matteo Salvini a Tg2 Post.

Le altre partite della giornata. Amadeus in replica batte Striscia

In access questi gli equilibri tra le ammiraglie: Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,960 milioni di spettatori con il 19,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,246 milioni di spettatori con uno share del 16,1%. Su Rai2 Tg2 a 1,994 milioni e 8,1%.

Per il Tg1 5,431 milioni e 24,5%; per il Tg5 4,252 milioni e 18,8%; per il TgLa7 1,3 milioni e 5,8%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto 2,358 milioni di spettatori ed il 17,5% mentre L’Eredità ha raccolto 3,858 milioni di spettatori ed il 21,6%. Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 1,950 milioni di spettatori ed il 14,9%, Avanti un Altro 3,2 milioni di spettatori ed il 18,8%.

Su Rai1 Porta a Porta ha avuto 1,1 milioni di spettatori con il 10,8% di share. Su Canale 5 L’Intervista 967mila spettatori e 8,5%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Vivi e lascia vivere)