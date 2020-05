Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 22 maggio 2020

I programmi di prima serata in tv di venerdì 22 maggio 2020

Rai

Rai 1 – Felicia Impastato, il 9 maggio 1978 Peppino Impastato viene ucciso dalla mafia. Sua madre Felicia non si rassegna e decide di gridare al mondo i nomi dei colpevoli. Negli anni troverà un magistrato disposto ad aiutarla, Rocco Chinnici.

Rai 2 – N.C.I.S., la serie segue le vicende della principale squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service. L’NCIS si occupa dei reati più gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines. Il Major Case Response Team, in particolare, si occupa dei casi più difficili e delicati, quali ad esempio l’omicidio di uomini vicini al Presidente, morti di celebrità all’interno di basi della marina, minacce terroristiche e rapimenti.

Rai 3 – Il professor Cerentolo, Umberto, un ingegnere, è in galera perché ha tentato una rapina in banca con altri due personaggi improbabili. Nel carcere di Ventotene può frequentare la biblioteca locale per dare ripetizioni alla figlia del direttore e lì, casualmente, l’uomo incontra Morgana, una bella insegnante di ballo che lo scambia per un operatore culturale. Per non perderla, Umberto decide di alimentare l’equivoco.

Rai Movie – 90 minuti in Paradiso, Texas, anni ’80. Don, ministro Battista, è dato per morto dopo un incidente ma torna in vita e racconta ciò che ha visto. Ispirato a una storia vera. Dal memoriale di Don Piper e Cecil Murphy.

Mediaset

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Amici speciali, dodici artisti si mettono in gioco con allegria, senso di partecipazione e con il loro talento nella danza e nel canto per dare un contributo all’Italia che riparte.

Italia 1 – Battleship, kolossal action tratto dall’omonimo gioco da tavolo. Una flotta navale deve affrontare un’armata sconosciuta di alieni invasori.

Premium Cinema – Aquaman, Atlanta, regina di Atlantide e Tom il guardiano del Faro hanno un figlio: Arthur. Essendo un unione clandestina, pur di proteggere suo figlio, Atlanna accetterà di farsi giudicare nella città subacquea, che la giustizierà consegnandola al più feroce dei popoli sottomarini. Arthur cresce imparando in segreto da Vulko, consigliere del re e di suo figlio Orm, i segreti di Atlantide e compierà gesta eroiche in mare, come salvare un sottomarino da un team di pirati. Qualcosa va storto e la situazione si fa pericolosa..

Iris – Jane Eyre, Franco Zeffirelli dirige il premio Oscar William Hurt e Charlotte Gainsbourg nella trasposizione cinematografica del romanzo di Charlotte Bronte.

Altre emittenti

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione. Per riflettere sulla faticosa uscita dal tunnel del corona virus sarà ospite Don Luigi Ciotti. Un’altra puntata da non perdere che vedrà la presenza anche dell’attore Sergio Rubini. Il reportage Diego Bianchi, sempre in modalità tolleranza Zero, sarà dedicato al nostro paese che prova a ripartire con la riapertura di diverse attività, tra cui i parrucchieri. Spazio, inoltre, ai nuovi monologhi di Andrea Pennacchi – dal titolo La riapertura dei teatri e i danni dell’economia – e di Salvatore Marino. Per la grande musica, saliranno sul palcoscenico di Propaganda Live Daniele Silvestri e Rancore, che presenteranno il loro singolo in uscita “Il mio nemico invisibile”. In studio gli opinionisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata. Non mancheranno la satira di Makkox e la Social Top Ten, con le notizie principali e più curiose della settimana.

Tv8 – Il potere dei soldi, un giovane ambizioso si lascia coinvolgere in un ricatto da un magnate: dovrà frodare una compagnia di telecomunicazioni.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Oblivion, Anno 2077: prima di abbandonare definitivamente il pianeta Terra distrutto dalle radiazioni in seguito ad una guerra nucleare, Jack Harper ha il compito di recuperare dalla superficie terrestre le ultime risorse vitali. L’uomo ha quasi portato a termine la sua missione e presto raggiungerà gli altri sopravvissuti su una colonia lunare lontano da quel mondo ormai dilaniato. Ma l’incontro con una donna aliena innesca una serie di eventi che costringono Jack a rivedere la sua visione del mondo e la sua missione.

Fox – Modern Family, Mitch è in difficoltà all’idea di lasciare la sua vecchia vita, e sarà Gloria a venirgli in aiuto. Intanto, Phil e Claire partono per un viaggio.

(Nella foto Propaganda Live)