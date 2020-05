Ascolti tv analisi 20 maggio: De Filippi (16,8%) batte Amendola (13,9%) in sovrapposizione. Niente Covid in prime time e Purgatori fa lo scoop su Contrada

Tu si que vales (replica) fa meno ascolti ma precede Nero a Metà (replica) per share e nel periodo in contemporanea. Sciarelli sul podio, mentre tra i film Scontro tra Titani batte Mr. Crocodile Dundee. Senza pandemia on air, dopo le 24 Atlantide oltre il 7% parlando di mafia, con i giudizi di Falcone su Contrada (secondo Lodato) e la telefonata dell’avvocato del poliziotto.

Picco del 7,1% in nottata per Atlantide

Non è stata una serata tv come le altre, sulle generaliste, quella del 20 maggio. Nessuna trasmissione in prime time, per la prima volta dopo tanto tempo, ha di fatto parlato del corona virus. Mentre nell’imminenza dell’anniversario di Capaci, Atlantide è tornato a parlare di mafia senza troppi filtri: con un’intervista ad Alfredo Morvillo, con il giornalista Saverio Lodato che ha raccontato della cattiva considerazione che Giovanni Falcone aveva manifestato nei confronti di Bruno Contrada, e dopo mezzanotte con l’avvocato del dirigente di polizia e dei servizi che ha telefonato per protestare chiedendo le scuse del conduttore.

Andrea Purgatori ha riscosso 915 mila spettatori ed il 4,6% in tre ore e passa di trasmissione. Il programma ha parlato pure della morte di Antonio Borsellino, del tema della presunta trattativa tra lo Stato e la Mafia e del processo in cui è stato condannato il senatore Marcello Dell’Utri facendo un picco di 1,2 milioni prima delle 22.00. E dopo mezzanotte, ospitando pure una controreplica di Lodato all’avvocato di Contrada, La7 ha superato il 7,1% di share. Ma partiamo dalla prima serata affollata di repliche.

Rai1 contro Canale 5, con Rai2 spenta

Nella partita tra le ammiraglie, su Rai1 la replica della fiction Nero a metà con Claudio Amendola, ha riscosso circa 3,430 milioni di spettatori e il 14%; mentre su Canale 5 Tu si que vales ha conquistato 3,3 milioni ed il 18,2% di share, vincendo la serata se si considera il periodo di sovrapposizione tra le due trasmissioni (Rai a 3,3 milioni e 13,9% e Canale 5 a 4,051 milioni e 16,8%). Tra le pellicole quella di Rete4 (Mr. Crocodile Dundee a 911mila e 3,7%) ha fatto molto meno di quella di Italia 1 (Scontro tra Titani a 1,460 milioni e 5,8%), mentre ha fatto ancora flop arrivando ultimo in graduatoria il format nostalgia di Maurizio Battista su Rai2 (Poco di tanto a 872mila spettatori e 3,5%).

Dietro i primi, stabile, ma facendo meglio di tutte le altre trasmissioni citate tranne quelle delle ammiraglie, ha corso Federica Sciarelli: Chi l’ha visto? ha riscosso 2,040 milioni e il 9% di share.

Generaliste mosce? Spazio per le opzioni alternative

In questo contesto di offerta moscia sono andate molto bene due native digitali free: Su Tv8 Ex Amici Come Prima ha riscosso 689mila spettatori con il 2,7%; su Iris Draft Day ha ottenuto 592mila spettatori e il 2,3%; discreta è stata la partenza di Cambio Moglie su Nove (481mila e 1,8%).

Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti ha riscosso 4,835 milioni di spettatori con il 18,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha avuto 5,189 milioni di spettatori con uno share del 19,4%.

Tra i talk è stato più che netto il vantaggio di Lilli Gruber su Barbara Palombelli e Manuela Moreno. Su La7 Otto e mezzo ha riscosso 2,247 milioni e 8,5% con Walter Veltroni, Annalisa Cuzzocrea e Andrea Scanzi tra gli ospiti. Su Rete 4 Stasera Italia ha ottenuto 1,320milioni e 5% con Vittorio Sgarbi, Massimiliano Romeo, Franco Bechis, Antonio Caprarica, Luigi Marattin. Su Rai2 Tg2Post con tra gli ospiti Lucio Malan, Davide Faraone, Benedetto Dalla Vedova, ha avuto 1,1 milioni di spettatori e il 4,1%.

Nel preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto 2,687 milioni di spettatori e 17,3% mentre L’Eredità per l’Italia ha raccolto 4,1 milioni spettatori e 20,8%. Su Canale 5 in replica Avanti il Primo 2,360 milioni di spettatori e 15,9%, Avanti un Altro ha interessato 3,552 milioni di spettatori e 18,9%.

Tg1 a 5.574.000 (23,5%); Tg5 4.964.000 (20,6%); TgLa7 1.333.000 (5,6%).

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Atlantide)