Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 21 maggio 2020

Su Rai 1 “Vivi e lascia vivere”, su Rai 2 “Made in Arteteca”, su Rai 3 “Rush”, su Rete 4 “Dritto e rovescio”, su Canale 5 “In questo mondo di ladri”, Su Italia 1 “Hunger Games – Il canto della rivolta”, su La7 “Piazzapulita”, su Tv8 “Il potere dei soldi”, su Nove “Il profumo del mosto selvatico”, su Sky Cinema “Il coraggio della verità”, su Fox “Le regole del delitto perfetto”, su Premium Cinema “The Blind Side”, su Iris “The Legend of Zorro”, su Rai Movie “Source Code”.

I programmi di prima serata in tv di giovedì 21 maggio 2020

Rai

Rai 1 – Vivi e lascia vivere, Laura Ruggiero ha una vita apparentemente tranquilla fino a quando non arriva la notizia della morte di suo marito Renato in un incendio. Da quel momento, si vede costretta a reinventare la sua esistenza e quella della sua famiglia, avviando una nuova impresa lavorativa tutta al femminile. Laura però porta dentro di sé anche un segreto che ha tenuto nascosto con tenacia e che, però, non smette di farla soffrire.

Rai 2 – Made in Arteteca, tratto dallo spettacolo teatrale Cirque du Shatush, vede il celebre duo comico impegnato nell’allestimento di un nuovo show. Presi da mille dubbi, a supporto di Enzo e Monica viene chiamato un conduttore d’esperienza, Maurizio Casagrande, la cui idea di spettacolo sembrerebbe essere diversa da quella dei due. E mentre Casagrande prospetta qualcosa in nome del buon “vecchio stile”, si alternano sul palco i personaggi più amati e gli sketch più divertenti della famosa coppia della comicità partenopea: i “coniugi Shatush”, i protagonisti del primo appuntamento al buio, le web-star Kevin e Samantha, i due malati di Facebook, i folkloristici neo-genitori… Il tutto in un mirabolante vortice di comicità che rischia di travolgere anche lo stesso Casagrande e alcuni ospiti davvero speciali: Stefano De Martino, Fatima Trotta, Edoardo Bennato con la sua band, e Sergio Sylvestre.

Rai 3 – Rush, la storia di una delle rivalità più accese del mondo dell’automobilismo: quella tra il carismatico pilota inglese James Hunt ed il suo avversario, il metodico e perfezionista Niki Lauda.

Rai Movie – Source Code, l’ufficiale Colter Stevens si risveglia su un treno diretto a Chicago nei panni dell’insegnante Sean Fentress: grazie a un sofisticato programma informatico, sta vivendo gli ultimi minuti della vita di Sean, prima che un attentato provochi l’esplosione del treno.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – In questo mondo di ladri, cinque truffati si coalizzano ed escogitano, per vendetta, un ingegnoso raggiro. Ma non sarà così semplice.

Italia 1 – Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 1, prima parte dell’ultimo capitolo della saga. Katniss, simbolo della Resistenza, deve salvare Peeta.

Iris – The Legend of Zorro, Zorro e sua moglie, combattono un nobile europeo che trama per impedire la costituzione dello stato della California.

Premium Cinema – The blind side, quello tra Michael Oher e i Touhys è un incontro destinato a cambiare per sempre le loro vite: lui è un giovane afroamericano senzatetto, loro una famiglia, bianca e borghese, disposta ad adottarlo. Il ragazzo trova amore, la possibilità di acculturarsi e la grande occasione per giocare in una squadra di football e diventare un campione. I Touhys, in cambio, riusciranno a ritrovare se stessi. Basato su una storia vera; premio Oscar per la migliore attrice protagonista a Sandra Bullock.

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Decima edizione.

Tv 8 – Il potere dei soldi, dall’omonimo romanzo di Joseph Finder. I due magnati delle due più potenti compagnie di telecomunicazioni sono acerrimi nemici da sempre. Adam Cassidy (Liam Hemsworth) è, invece, un ambizioso giovane in cerca di carriera in quel settore. Impiegato in una delle due aziende in questione, un giorno, malauguratamente, commette un grosso errore. Per riparare e, soprattutto, per non essere messo alla porta dal capo, dovrà spiare proprio la compagnia rivale. Adam si ritroverà intrappolato in un gioco pericoloso oltre ogni sua immaginazione.

Nove – Il profumo del mosto selvatico, di ritorno dalla guerra Paul incontra Victoria. La donna è disperata, aspetta un bambino, non è sposata e per questo è sicura che suo padre la ucciderà. Paul le propone di fingersi suo marito…

Sky Cinema 1 – Il coraggio della verità, Starr Carter ha sedici anni. Se da un lato è una studentessa modello in un contesto benestante, dall’altro è una ragazza vera cresciuta nel quartiere all black di Garden Heights, fra barbeque e lezioni di sopravvivenza, impartite per lo più da suo padre Maverick, che attinge il suo decalogo dal codice delle Pantere Nere. Un giorno Starr assiste all’assassinio della sua migliore amica d’infanzia Khalil per mano di un ufficiale di polizia e dovrà quindi trovare il coraggio di difendere la verità..

Fox – Le regole del delitto perfetto, torna il legal drama firmato Shonda Rhimes che vede la straordinaria Viola Davis nei panni dell’avvocatessa Annalise Keating, al via con una nuova classe di studenti

