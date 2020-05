Tik Tok soffia il big manager a Disney+

ItaliaOggi, pagina17, di Andrea Secchi

Da Disney+, il fenomeno degli ultimi mesi, a Tik Tok, il social in voga fra i giovanissimi che durante il lockdown ha fatto il pieno anche fra i più grandi. E il passaggio di Kevin Mayer, che dal 2018 guidava come chairman la divisione direct to consumer di Disney, l’artefice del successo del servizio in streaming del gruppo di Topolino. Mayer è stato nominato ceo di Tik Tok nonché chief operating officer del gruppo di cui fa parte il social, il cinese ByteDance.

Una sorpresa per il settore che mostra però quanto Tik Tok sia diventato ormai una potenza in continua espansione: negli ultimi tre mesi è stato scaricato 315 milioni di volte per raggiungere i 2 miliardi di utenti insieme con Douyin, il corrispettivo utilizzato in Cina. Anche dal punto di vista pubblicitario Tik Tok è diventato un successo, con i marchi che vi investono per arrivare al target della piattaforma.

Una ripicca?

La scelta di Mayer, che aveva in carico anche Hulu, altra piattaforma di streaming fra le più diffuse negli Usa, è vista anche come una rivalsa nei confronti di Disney. Quando a febbraio Bob Iger ha annunciato le dimissioni da ceo, ci si aspettava che fosse Mayer a prendere le redini del colosso dell’intrattenimento, ma così non è stato e al suo posto è andato Bob Chapek, ex presidente di Disney Parks. Di sicuro l’uscita di Mayer non sarà indolore per Disney anche se ormai il futuro della divisione sembra solido e al suo posto è stata già chiamata Rebecca Campbell, attuale responsabile dei parchi.

