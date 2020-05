Aprile boom, ma Mediaset deve ringraziare le reti più piccole

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: ascolti record per tutti i network. Con Canale5 al palo, brillano Italia1, Rete4 e Cinema34, vicino all'uno per cento di share.

In aprile vola l’audience Tv: +35%

ItaliaOggi, pagina 18, di Claudio Plazzotta.

In aprile, il mese di più duro lockdown per tutta l’Italia, la platea televisiva è aumentata del 35% nelle 24 ore (13,8 milioni di telespettatori in media davanti alla tv), del 43% nell’ora di pranzo fascia oraria 12-15 (19,3 milioni) e del 24% in prima serata, con la quota record di 30,3 milioni di persone. Numeri che resteranno nei libri della storia della televisione, e che già in maggio, con la possibilità di uscire, stanno diminuendo parecchio.

In questa situazione, con una torta di aprile dalle dimensioni più grosse del consueto, la fetta della Rai è calata di un punto di share sia nelle 24 ore (34,88%), sia in prima serata (35,52%) rispetto al mese di aprile 2019. Il gruppo Mediaset, invece, cala di 0,4 punti nelle 24 ore (31,51%) ma cresce bene di 2,7 punti in prima serata (34,6%), soprattutto grazie alle performance di Italia1 (6,07%), di Rete4 (4,8%), e alla novità di Cine34 (0,94%), mentre Canale5 resta fermo al 15,2%.

L’exploit de La7

La7 si migliora in prima serata salendo al 5,43% (0,7 punti in più rispetto all’aprile 2019) e come network si attesa al 5,8%. E quindi, con appena due canali, pareggia il risultato di tutti quelli di Sky (5,84%) e supera quello di Discovery (5,44%).

(Nella foto la sede Mediaset di Cologno Monzese)