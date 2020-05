Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 30 maggio 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 20 maggio 2020

Rai

Rai 1 – Nero a metà, L’ispettore Carlo Guerrieri del commissariato Rione Monti, tra la Suburra e l’Esquilino, indaga sul caso di un uomo trovato morto in un furgone frigorifero. Ad aiutarlo sua figlia Alba, medico legale, che da poco ha lasciato la casa del padre per andare a convivere col fidanzato. Nel corso delle indagini arriva in commissariato un giovane poliziotto di colore fresco di accademia: il vice ispettore Malik Soprani. E con Carlo sono subito scintille.

Rai 2 – Made in Arteteca, tratto dallo spettacolo teatrale Cirque du Shatush, vede il celebre duo comico impegnato nell’allestimento di un nuovo show. Presi da mille dubbi, a supporto di Enzo e Monica viene chiamato un conduttore d’esperienza, Maurizio Casagrande, la cui idea di spettacolo sembrerebbe essere diversa da quella dei due. E mentre Casagrande prospetta qualcosa in nome del buon “vecchio stile”, si alternano sul palco i personaggi più amati e gli sketch più divertenti della famosa coppia della comicità partenopea: i “coniugi Shatush”, i protagonisti del primo appuntamento al buio, le web-star Kevin e Samantha, i due malati di Facebook, i folkloristici neo-genitori… Il tutto in un mirabolante vortice di comicità che rischia di travolgere anche lo stesso Casagrande e alcuni ospiti davvero speciali: Stefano De Martino, Fatima Trotta, Edoardo Bennato con la sua band, e Sergio Sylvestre.

Rai 3 – Chi l’ha visto?, casi di scomparsa vecchi e nuovi, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Rai Movie – La dolce vita, Federico Fellini dipinge un affresco della Roma anni ’60 che ha fatto epoca. Il giornalista Marcello, aspirante scrittore e vittima della mondanità, cerca il senso della propria esistenza vagando per la Città Eterna e curiosando nel jet set. David, Palma d’Oro e Grolla d’Oro 1960. Tre Nastri d’Argento 1961. Un Oscar 1962.

Mediaset

Rete 4 – Mr. Crocodile Dundee, Golden Globe a Paul Hogan come miglior attore. Una giornalista di New York giunge nella savana australiana per intervistare un famoso cacciatore.

Canale 5 – Tu Sì Que Vales, artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi, capitanata da Sabrina Ferilli. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici. Ad affiancarli, inoltre, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni.

Italia 1 – Scontro tra titani, Sam Worthington è Perseo, figlio di Zeus, che sogna di sovvertire l’ordine naturale combattendo gli dei. Remake di “Scontro di Titani”, del 1981.

Premium Cinema – Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, costretto a scappare dalla casa dei Dursley, Harry ritorna per il suo terzo anno a Hogwarts. Prima di tutto viene a sapere dal padre di Ron che il braccio destro di Voldemort, Sirius Black, è fuggito dalla prigione per maghi di Azkaban, che si trova da qualche parte nel Mar del Nord e cerca di vendicare la sconfitta del suo idolo e capo. Sirius Black era il migliore amico del padre di Harry ai tempi della scuola e l’aveva tradito dando a Voldemort informazioni sul suo nascondiglio. Adesso è Harry che medita vendetta.

Iris – Draft Day, Kevin Costner è il manager di una squadra di football in difficolta’ che cerca di assicurarsi il miglior giocatore sul mercato.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: Capaci, fine storia mai, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – Ex – Amici come prima, storie, tradimenti, rotture e nuovi amori. Un neo marito incontra un amore proveniente dal passato e mai sopito. Un architetto, in fase di divorzio, s’innamora dell’avvocato della moglie. Un politico inizia una relazione con una donna che scoprirà essere primo ministro di uno stato dell’Est. Un ragazzo è a caccia di donzelle appena “scaricate”, in quanto prede più facili. Un finto psichiatra s’innamora di una paziente…

Nove – Cambio moglie, un particolare esperimento sociale in cui due donne accettano di scambiarsi casa e famiglia per un periodo limitato di tempo.

Sky Cinema 1 – Appena un minuto, la moglie del cinquantenne Claudio l’ha appena mollato per il proprietario di una palestra con spa e si è portata con sé anche i figli. Adesso Claudio si ritrova a vivere con la mamma e passa le sue giornate in compagnia di Simone e di Ascanio, due amici incasinati come lui. Tutto cambia quando Claudio, su suggerimento di Ascanio, acquista uno smartphone che ha lo straordinario potere di far tornare indietro il suo proprietario nel tempo per un solo minuto. Un tempo breve ma utile per modificare il corso degli eventi..

Fox – I Simpson, l’amicizia di lunga data tra i Simpson e i Van Houten viene messa in crisi quando Marge acquista un quadro dal mercatino dell’usato dei vicini e ha una sorpresa.

(Nella foto Tu Sì Que Vales)