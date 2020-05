Ascolti tv 18 maggio digital e pay: Jason Statham e Dwayne Johnson scuotono SkyCinema, le news sulla pandemia all’1,5%. The Homesman il più forte free

Su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Action, Fast & Furious- Hobbs & Shaw a 400mila spettatori cumulati. Tra le native digitali free in prima serata: su Rai Movie The Homesman 593mila e 2,3%. Su La5 Rosamunde Pilcher a 477mila e 1,8% Su Rai Premium Un’ultima occasione d’amore a 433mila e 1,63%.

Ascolti tv native digitali free, fenomeni: il film del pomeriggio di Tv8 al 3,4%

Ascolti Auditel poco concentrati e più frammentati sulle generaliste lunedì 18 maggio, con Montalbano in replica su Rai1 che ha fatto 6 milioni come sette giorni prima, con Il diavolo veste Prada a 2,5 milioni su Canale 5, ma poi tante proposte in equilibrio.

Su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Action, Fast & Furious- Hobbs & Shaw, una pellicola del 2019 con Jason Statham, Dwayne Johnson, Idris Elba e Vanessa Kirby ha conseguito 400mila spettatori cumulando anche on demand e primissime. Su Fox Life Station 19 è arrivato a 127mila spettatori complessivi. Su SkyTg24 I Numeri della Pandemia ha ottenuto 171mila spettatori e l’1,42% dalle 18.02 alle 18.25 e poi 214 mila spettatori e l’1,62%fino alle 18.53, per una media di 193mila spettatori e l’1,52%. L’edizione delle 13.00 delle news ha avuto 174 mila spettatori e l’1% di share.

Tra le digital free vince Rai Movie su La5

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Rai Movie The Homesman a 593mila e 2,3%. Su La5 Rosamunde Pilcher a 477mila spettatori e 1,8% di share con L’uomo dei miei sogni. Su Rai Premium Un’ultima occasione d’amore a 433mila spettatori e 1,63%. Su 20 X Men 358mila spettatori e l’1,3%. Su Tv8 Delitti a 359mila spettatori con l’1,3% e a 325mila spettatori con l’1,6%. Su Nove Africa segreta ha avuto 226mila spettatori e 0,9%. Su Rai4 Marvel’s Runaways a 157mila spettatori con lo 0,6%.

Su Tv8 Guess my age 670mila spettatori con il 2,5%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 269mila spettatori con l’1,5%.

In preserale

Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 306mila spettatori e 1,5%. Su Nove Peter Gomez con Sono le Venti 237mila spettatori con l’1%.

Su TV8 Fragranza d’amore a 376mila spettatori con il 3,4% e Vite da Copertina a 226mila spettatori con l’1,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Hobbs & Shaw)