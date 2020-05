Ascolti tv 18 maggio 2020: Montalbano batte il diavolo in Prada

Il Commissario Montalbano 24,02%, Il diavolo veste Prada 10,86% e Report 6,95%

Strada tutta in discesa per Rai1 quando c’è Il Commissario Montalbano, anche se in replica, come ieri sera che con l’episodio Una lama di luce ha registrato il 24,02% di share media con 6,017 milioni di telespettatori. La stessa puntata il 9 aprile 2018 aveva raccolto il 26,89% con 6,6 milioni, mentre settimana scorsa la fiction aveva portato a casa il 22,96% con 6,035 milioni.

Dietro Zingaretti si piazza Canale5 con la replica del film Il diavolo veste Prada, che ha fatto il 10,86% con 2,490 milioni di contatti. Il 26 marzo 2019 lo stesso film aveva registrato l’11,62% con 2,595 milioni.

Chiude il podio Report su Rai3 con il 6,95% e 1,806 milioni d’italiani collegati. Il programma d’inchieste lunedì scorso aveva fatto l’8,05% con 2,310 milioni, quindi brusco calo di ascolti tv.

Le altre reti

Cala anche Quarta Repubblica su Rete4 con il 5,92% e 1,179 milioni, rispetto al 7,79% e 1,655 milioni di sette giorni fa.

Su Italia1 Emigratis si conferma al 6,55% con 1,435 milioni di contatti, con dati praticamente uguali a settimana scorsa, mentre su Tv8 Delitti con la puntata dedicata a Yara Gambirasio ha registrato l’1,3% con 359 mila spettatori.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Il commissario Montalbano)