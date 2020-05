Selvaggia Lucarelli ha un Domani davanti a sé

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: la giurata di “Ballando con le stelle” in pole position per la vicedirezione del nuovo giornale di Carlo De Benedetti.

ItaliaOggi, pagina 23, di Marco A. Capisani.

Selvaggia Lucarelli in pole position per la vicedirezione de Il Domani, il nuovo quotidiano edito da Carlo De Benedetti e diretto da Stefano Feltri. Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, i contatti sono stati avviati ma nessuna decisione è stata ancora presa per quanto riguarda il nuovo incarico della giornalista che, comunque, collabora al momento col Fatto Quotidiano ed è pure la responsabile di cronaca e spettacoli al giornale online Tpi.

Allo studio di De Benedetti e Feltri, però, non c’è l’idea di un’unica vicedirezione, bensì quella di scegliere un paio di vicedirettori. In parallelo, al Domani si procede con la selezione della redazione, composta da una decina di giovani giornalisti, mentre contatti ci sono stati anche con firme affermate come Gad Lerner e Federico Rampini.

(Nella foto Selvaggia Lucarelli)