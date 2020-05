Ascolti tv 17 maggio digital e pay: SkyTg24 all’1% alle 13.00. La Bundes supera 100mila. Il BarLume illumina Tv8

Il ritorno del calcio giocato (sabato e domenica) in Germania in primo piano

Vittoria facile – domenica 17 maggio – per L’Allieva 2, che trasmessa in replica su Rai1 ha raggiunto quasi 4 milioni e doppiato (o quasi) le tre trasmissioni dedicate all’approfondimento su Covid-19 e sul caso di Silvia Romano. Sulla pay, in particolare, massima evidenza per news e calcio tedesco. Ma anche per le serie di Fox.

Su Fox The Big Bang Theory ha avuto 129mila spettatori cumulati. Mentre dalle 13.00 e fino alle 13.55 SkyTg24 ha avuto 188mila spettatori ed 1%. In tema calcio, ancora in evidenza le partite del campionato tedesco ripartito: Colonia- Mainz ha avuto 107 mila spettatori, Union Berlino- Bayern Monaco ne ha riscossi 111mila. Vale la pena ricordare che al sabato la Bundesliga al rientro aveva fatto l’1,7% con la Diretta Gol e l’1,2% con Borussia Dortmund –Schalke.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince il film tv di Tv8 e poi c’è la pellicola di Rai4. Bene ancora Giallo con Profiling

In prima serata su Tv8 I Delitti del BarLume – La briscola in 5 è stato visto da 705mila spettatori e 2,8%. Su Rai 4 Le paludi della morte a 645mila spettatori e 2,53%. Su Giallo Profiling a 601 mila e 2,3%. Su 20 Sherlock Holmes a 560mila spettatori e 2,3% e su Iris Molto forte, incredibilmente vicino a 543mila e 2,2%. Su Nove Little Big Italy ha raccolto 476mila spettatori e 1,8%. Su Real Time L’Atelier delle meraviglie a 408mila e 1,5%. Su Rai Movie Ricomincio da noi a 317mila e 1,2%.

Su Tv8 4 Ristoranti a 707mila e 2,8%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 394mila spettatori e 1,6%.

Su Real Time 90 Giorni per innamorarsi… 435mila e 2%.

