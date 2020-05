Ma quant’è melensa la pubblicità al tempo del Covid19?

Ecco gli spot, moralistici e banali per rifare “il trucco” alle aziende

Il Fatto Quotidiano, pagina 22, di Elisabetta Ambrosi.

Città deserte, gente che suona la chitarra ai balconi, volti rugosi sorridenti, bandiere tricolori, slogan e hashtag inneggianti alla resistenza del popolo italiano e al futuro che verrà. Il tutto su noti sfondi musicali palpitanti emozioni o con voci narranti di attori di peso. No, non si tratta né di servizi dei Tg né di comunicazioni istituzionali di comuni e città, ma delle nuove pubblicità aziendali ai tempi del Covid-19. Visti i tempi grami, e la chiusura in casa, quasi tutti i brand hanno deciso infatti di rivedere lo stile comunicativo, a partire da chi vendeva beni inaccessibili- vedi automobili – per finire con tutti i marchi della grande distribuzione alimentare.

Esselunga, per esempio, ha scelto le note di Over the Rainbow, per far scorrere le immagini di quelli che stringono “i denti sotto la mascherina” e danno una mano “nonostante i guanti”. Come un girasole di Giorgia, invece, è l’opzione di Conad, mentre sulle note di True colors, Carrefour lancia il solenne messaggio: “Oggi più che mai una spesa non è solo una lista. Sono gli ingredienti che rendono migliore ogni tuo giorno”. E invece un tripudio all’#Italiacheresiste lo spot di Barilla, dove la voce di Sophia Loren celebra la “vita che grida dai balconi”, “chi dà tutto senza chiedere nulla” e “la bellezza che non smette mai di ricordarci ci siamo”.

Anche FCA

La pubblicità di Fca ci ricorda invece che ci “siamo sempre rialzati più forti di prima perché siamo italiani”, mentre Toyota, sullo sfondo musicale diNessun dorma, ha ingaggiato Bebe Vio e altri atleti per sottolineare che “certe volte la vita è cattiva”, ma bisogna reagire e le “cicatrici ti fanno diventare speciale”.

Talmente simili sono gli spot, in Italia ma anche all’estero, che un account Youtube li ha messi insieme mostrando come gli slogan siano identici, le parole chiave pure – “famiglia”, “casa”, “insieme”, “persone” – e questo indipendentemente dal fatto che si tratti di compagnie assicurative o di aziende che fanno sughi pronti. Certo, il momento richiedeva un cambio rispetto alla banale promozione del prodotto, tanto che ricerche di mercato hanno evidenziato che il pubblico si aspettava soprattutto il racconto di cosa il brand avesse fatto per migliorare la situazione. Di più: in certi casi, lo spot ci ha persino guadagnato, vista la generale bruttezza della pubblicità italiana, nota per l’uso di luoghi comuni e la mancanza di ironia.

(Nella foto una pubblicità in tempi di Covid)