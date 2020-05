X Factor: in cerca di un rapper e di una sede per i live

X Factor deve scegliere il quarto giudice e la location per la fase finale

Aria di Fase 2 per X Factor, anche se la preparazione alla nuova edizione non si è fermata durante il lockdown, con i primi casting in modalità virtuale. Come anticipato nei giorni scorsi da TvBlog e Dagospia, tutta la prima fase del programma si svolgerà per la prima volta a Roma, nella zona protetta di Cinecittà, dove Sky ha chiuso l’ultima edizione di Italia’s Got Talent e dove quindi si sente più al sicuro. Anche perché nella capitale i casi di contagio sono molto inferiori rispetto a Milano.

Nel capoluogo lombardo, però, come di consueto si svolgeranno i live di autunno, anche se al momento manca una location. L’esperienza fatta a Monza l’anno scorso non è piaciuta e così si cerca un’arena dove far esibire i concorrenti. E al momento non si può prevedere se si svolgeranno a porte chiuse, con un numero ridotto e distanziato di pubblico o con il tutto esaurito, come negli anni scorsi.

Manca il rapper

La giuria sembra ormai fatta, con i ritorni di Mika e Manuel Agnelli e il debutto di Emma Marrone, che lascia la corte di Maria De Filippi per approdare a Sky. Di fatto una bocciatura a tutti gli effetti per i giurati dell’anno scorso: Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta. Per l’edizione 2020, però, manca ancora un nome, la “quota rapper”.

Si è parlato di Neffa, ma non è stato ancora confermato, e forse stanno valutando qualcuno della nuova scena, che possa attirare pubblico giovane e spostare un po’ sul mondo della trap, che di fatto occupa le prime posizione della classifica italiana di Spotify da anni: Ghali, Salmo, Achille Lauro o Emis Killa, per esempio.

Ormai manca davvero poco, perché a breve partiranno le registrazioni delle audition davanti alla giuria. Rimanete collegati.

(Nella foto la giuria di X Factor 2019)