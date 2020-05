Arriva su Netflix il treno dell’Apocalisse

La nostra rassegna stampa con gli estratti degli articoli più interessanti: 1.101 vagoni di sopravvissuti in un mondo precipitato a -117 gradi, galassie vegetali e animali a uso alimentare, ma anche divisione in classi. E così si scatena l’eterna guerra tra ricchi e poveri.

Snowpiercer diventa una serie torna il treno post-apocalittico

Il Messaggero, pagina 19.

Immaginate un treno di 1001 vagoni che viaggia in un mondo post-apocalittico che ha portato la Terra ad essere invivibile con una temperatura costante di meno 117 gradi. Dentro questo ghiaccio perenne corre, senza mai fermarsi, un treno pieno dei pochi sopravvissuti. Questa l’ambientazione di Snowpiercer, la nuova serie originale Netflix tratta dall’omonimo film di Bong Joon-ho, già premio Oscar e Palma d’oro con Parasite. Ma dentro il treno in perenne movimento, c’è un intero mondo, piccole galassie vegetali e animali ad uso alimentare, locali notturni, scuole, ristoranti di lusso. Il tutto abitato da circa tremila persone divise spietatamente per classi. Tre classi sociali, già in lotta tra loro, ma con una loro dignità, a cui se ne aggiunge una di perdenti, di schiavi sporchi e cattivi che vivono nel “fondo” del treno e che sono dediti, così vuole la leggenda, anche a promiscuità, cannibalismo e droghe.

Il cast

Protagonisti di questa serie, disponibile dal 25 maggio su Netflix con un episodio a settimana, il premio Oscar Jennifer Connelly e Daveed Diggs.

