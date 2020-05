Io, Pippo Franco, mi rifiuto di andare in Tv

La nostra rassegna stampa con gli estratti degli articoli più interessanti: l’ex star del “Bagaglino” spara a zero sul piccolo schermo. Ma fa un eccezione per "Temptation Island". Dove uno dei concorrenti era il figlio Gabriele. E, dopo un elogio a Salvini, dice che il virus ha sospeso la Costituzione.

Pippo Franco: «Addio Tv, sei troppo superficiale»

Libero, pagina 21, di Francesca D’Angelo.

Come giudica la Fase 2?

«Da artista posso solo dirle che, al di là della fase 2 o 3 (ammesso che mai ci arriveremo…), la pandemia ci cambierà. L’uomo ha infatti seppellito la propria anima ed è diventato un’ombra: un numero come tanti, un profilo fiscale. Questo lo spingerà a concepirsi in modo diverso, recuperando la sua vera identità. La stessa povertà che dovremo affrontare ci riporterà a riscoprire l’essenziale. Non so perché la vita funzioni così ma, a 79 anni, ho capito che il destino ti obbliga a cavalcare i guai e la sofferenza per arrivare al Bene».

A proposito, è da un bel po’ che non la si vede in tv…

«È stata una mia scelta: sono io ad aver censurato la tv. Negli ultimi anni i programmi sono sempre all’insegna del non-contenuto, della risata fine a se stessa, mentre io faccio parte della scuola di Sordi, Tognazzi, Manfredi e Totò. Il mio era un cabaret che viveva dell’osservazione della realtà. La tv di o 4i insegue la superficialità, per questo ho preferito concentrarmi su teatro e cinema».

Come ha reagito quando ha visto suo figlio Gabriele nel cast di Temptation Island?

«La sua partecipazione è stata una grazia».

Ma non era contro gli show superficiali?

«Conosco molto bene mio figlio: è incapace di tradire. All’epoca stava insieme a questa ragazza, che noi genitori abbiamo conosciuto di sfu ta. Ci saremmo detti al massimo “ciao”. Capisce bene quindi che eravamo preoccupati… il reality ha aiutato mio figlio a fare chiarezza: in fondo solo attraverso l’esperienza possiamo capire meglio noi stessi e gli altri».

(Nella foto Pippo Franco)