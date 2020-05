Stasera in Tv: I programmi di lunedì 18 maggio 2020

I programmi di stasera in tv di lunedì 18 maggio 2020

Rai

Rai 1 – Il commissario Montalbano, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, la fiction racconta le vicende di Salvo Montalbano, commissario di polizia nella città siciliana di Vigata.

Rai 2 – Sister Act 2, per risollevare le sorti della Saint Francis High School, le coraggiose suore del convento di Santa Caterina chiedono aiuto a Deloris che, nel frattempo, è tornata ad esibirsi come showgirl nei Casinò…

Rai 3 – Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società.

Rai Movie – The Homesman, con l’aiuto di un ruvido avventuriero, una donna coraggiosa accompagna attraverso il Paese tre donne impazzite a causa della durissima vita dei pionieri.

Mediaset

Rete 4 – Quarta repubblica, il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Il diavolo veste Prada, commedia di successo tratta dall’omonimo bestseller, con i premi Oscar M. Streep e A. Hathaway. Affresco glamour, ma anche cinico, del mondo della moda.

Italia 1 – Emigratis, Pio e Amedeo dopo aver scroccato l’impossibile da sportivi, vip e star di tutto il mondo, vogliono ancora di più. Devono trovare un modo per far soldi e sistemarsi per sempre.

Premium Cinema – Perfetti sconosciuti, la vicenda si svolge in una casa, anzi in una stanza, la sala da pranzo di Eva e Rocco: lei è un’analista, lui un chirurgo plastico. La coppia invita a cena gli amici di sempre, Lele e Carlotta, Cosimo e Bianca, e Peppe. A un certo punto, Eva propone un gioco: cosa succederebbe se ciascuno di loro mettesse il proprio cellulare sul tavolo e leggesse pubblicamente ogni sms arrivato? Convinti di sapere ogni cosa l’uno dell’altro, si prestano al gioco, ma tutti in qualche modo hanno dei segreti da nascondere…

Iris – Il pianeta rosso, 2050: la sopravvivenza del genere umano sulla Terra e’ in grave pericolo. Un equipaggio parte per una ricognizione su Marte.

Altre emittenti

La7 – Un giorno di ordinaria follia, William Foster, 40 anni, divorziato. L’unica cosa che desidera è partecipare alla festa di compleanno della sua bambina. Ma, sfortunatamente, oggi niente pare andare per il verso giusto. Rimasto imbottigliato nel traffico di L.A., William, snervato, abbandona la macchina e procede a piedi. Trova un telefono. Vuole chiamare l’ex moglie per aver il permesso di vedere la figlia (un’ordinanza del tribunale glielo impedisce). Non ha spiccioli. Chiede di cambiare a un gestore di un drug-store. L’uomo, rifiuta. Niente acquisti, niente monete. William esplode.

Tv8 – Delitti, Di Fiorenza Sarzanini. Un caso unico. Un’investigazione senza precedenti. Una morte che ha toccato il cuore di tutti. La giornalista Fiorenza Sarzanini racconta il caso che ha sconvolto l’Italia: l’omicidio di Yara Gambirasio. 26 Febbraio 2011. In un campo incolto del Bergamasco viene ritrovato il cadavere di una ragazzina di tredici anni scomparsa esattamente tre mesi prima. Inizia così uno dei casi di cronaca nera più complessi e sconvolgenti degli ultimi anni. In questo speciale la giornalista del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini passa al setaccio ogni singolo aspetto legato al caso: dalle prime ore della scomparsa alle indagini, dal ritrovamento del corpo all’arresto dei sospettati fino ad arrivare al processo e alla tanto attesa sentenza. Fiorenza Sarzanini si addentra nel cuore dell’investigazione senza eguali, immergendosi in un complicato puzzle da ricostruire per cercare di dare un nome alla verità. Una verità costata sei anni d’inchiesta, 60mila pagine di atti, 22.450 profili genetici raccolti e tanto, troppo dolore.

Nove – Africa segreta, un viaggio mozzafiato nel variegato continente africano: dal Kalahari al Sahara, dal cuore pulsante della foresta pluviale del Congo alle savane dell’Africa orientale fino a Capo di Buona Speranza.

Sky Cinema 1 – Hobbs & Shaw, chiamati dalla CIA, Hobbs, veterano del Diplomatic Security Service, e Deckard Shaw, emarginato fuorilegge stringono un sodalizio quando un’agente dell’MI6, per impedire il furto di un micidiale virus che potrebbe decimare l’intera razza umana, si inietta le capsule della malattia e si dà alla fuga, seminando il micidiale superuomo Brixton. I due si detestano, ma mentre Hobbs non è uno che lascia un caso a metà, Deckard, oltre ad avere un conto in sospeso con Brixon, sembra essere direttamente coinvolto negli affetti..

Fox – Homeland, torna la serie di spionaggio interpretata da Claire Danes e vincitrice di 5 Golden Globe. Carrie Mathison ha lasciato il suo lavoro alla Casa Bianca, e vive con la figlia a casa della sorella.

(Nella foto Perfetti Sconosciuti)