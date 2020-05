Ascolti Tv 16 maggio: Bonolis 2,4 milioni (21,3%) stacca Europe Shine a Light a 2,7 mln (11%). Bene la Bundes su Sky

Ascolti in prima serata: vince Ciao Darwin nettamente, si difende ma cala progressivamente lo spettacolo musicale live continentale costruito in remoto

Ancora una conferenza stampa del premier Giuseppe Conte in coda ai tg elle 20.00 sabato 16 maggio, nel pieno del secondo week end della fase due, ma con un drastico calo della penetrazione del mezzo a farla da padrone. In prima serata, la sfida era tra il people show di Canale 5 in replica all’ultima puntata e la versione in remoto dell’Eurovision song contest.

Sull’ammiraglia di Cologno Ciao Darwin 8 Terre desolate con Paolo Bonolis alla conduzione ed il confronto tra umani e mutanti, ha conquistato 2,4 milioni ed il 21,3% (sette giorni fa a 4,992 milioni ed il 22,5%, oltre un punto percentuale il calo, ma soprattutto con un crollo del pubblico all’ascolto).

Su Rai1 Europe Shine a Light Accendiamo la musica, in sostituzione della finale del’Eurofestival, con Diodato per l’Italia ad esibirsi da solo dall’Arena di Verona, ha avuto 2,763 milioni di spettatori ed 11%.

Sul terzo gradino del podio si è collocato il film di Italia 1: Rioha raccolto 1,490 milioni e il 5,9% di share. Su Rai3, in onda dalle 22.00, Liberi Tutti, ha conquistato 923mila e 3,7% di share; tra l’access e la prima serata, Aspettando le Parole della Settimana, con Massimo Gramellini alla conduzione, ha conseguito 1,620 milioni e il 6% di share.

Il cult de La7 batte Giammaria e Gentili

Mentre, in tema pandemia, sulla seconda rete Giulio Giammaria con Petrolio Antivirus ha avuto 905 mila spettatori e 3,7% di share, su Rete 4 Stasera Italia Weekend Speciale, con Veronica Gentili, ha conseguito 882mila e il 3,6%. Ma meglio di entrambi ha fatto il film rosa cult de La7, Paura d’amare che ha conquistato 914 mila e 3,8% di share.

Successo di Tv8 e Nove

Tra le native digitali free hanno fatto bene: su Tv8 Octopussy – Operazione Piovra ha raccolto 742mila spettatori con il 3,1%. Su Nove Ultimatum alla Terra ha ottenuto 686mila spettatori e il 2,8% di share.

Tra i Tg delle 20.00, con in coda Conte



Tg1 a 6,489 milioni e 26,91%; Tg5 a 4,730 milioni e 19,3%; TgLa7 a 1,2 milioni e 4,9%.

In access prime time

Su Rai 1 la presentazione Europe Shine a Light a 4,238 milioni e 16%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 4,783 milioni di spettatori con uno share del 17,9%. Su Rai3 Aspettando le Parole a 1,1 milioni di spettatori e 4,3%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1,133 milioni di spettatori con il 4,3% nella prima parte e 1,524 milioni con il 5,7% nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha raccolto 1,4 milioni di spettatori ed il 5,3%.

In preserale

Su Rai1 L’Eredità ha riscosso 3 milioni di spettatori ed il 18,6% e 4,435 milioni e 22,2%. Su Canale 5 Avanti il Primo! a 2,1 milioni di spettatori con il 13,6% di share e Avanti un Altro! a 3 milioni di spettatori con il 15,5% di share.

Sulla pay

Fa bene su Sky il ritorno del calcio. La Diretta Gol della Bundesliga a 230mila e 1,7%, Borussia-Schalke a 155mila e 1,2%.