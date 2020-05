Ascolti tv 15 maggio: Vince Amici Speciali su Tutti i soldi del mondo. Bene l’omaggio a Bosso, ma anche Crozza al rientro, Nuzzi e Zoro

Su Canale 5 Amici Speciali a 3,847 milioni e 18,8%. Su Rai1 Tutti i soldi del mondo 2,668 mln e 11%. Su Rai3 Che storia è la musica 1,534 mln ed il 6,2%. Su Rai2 NCIS 1,562 milioni e 5,5% e The Rookie 1,319 mln e 5%. Su Nove Fratelli di Crozza 1,445 mln e 5.3%. Su Italia 1 22 Minutes ha avuto 1,423mln e 5,2%. Su Rete4 Quarto Grado 1,415 mln e 6,7%, su La7 Propaganda Live 1,364 mln e 6,3%,

Ascolti Tv dinamiche: Maria De Filippi batte il film di Rai1. Tutti gli altri corrono vicini. Dopo mezzanotte Zoro sorpassa Nuzzi ed è secondo dietro Amici Speciali.

Va bene anche per Auditel- nella serata tv del 15 maggio – la trasmissione che ha ricordato il talento e la sensibilità di Ezio Bosso, scomparso ieri a 48 anni. Su Rai3 Che storia è la musica ha avuto 1,534 milioni di spettatori ed il 6,2%, posizionandosi per ascolti dietro le ammiraglie. Su Canale 5 la novità Amici Speciali, spin off originale della trasmissione con Maria de Fillippi alla conduzione, ha conseguito 3,847 milioni di spettatori e il 18,8% vincendo facilmente la serata. Su Rai1 Tutti i soldi del mondo, la pellicola sul rapimento italiano di Paul Getty, ha conquistato invece 2,668 milioni di spettatori e l’11%. Dietro i primi tutti sopra quota 1,3 milioni, nessuno sopra il 10%, ma nessuno sotto il 5%

Ecco la graduatoria degli altri per ascolti secondo i meter, Rai3 a parte

Su Rai2 ha fatto bene il primo telefilm (NCIS 1,562 milioni 5,5%) e meno bene il secondo (The Rookie 1,319 milioni e 5%). Su Nove è tornato bene in pista Maurizio Crozza: Fratelli di Crozza ha conquistato 1,445 milioni di spettatori e il 5,3% facendo più ascolti e più share del film di Italia 1 (22 Minutes ha avuto 1,423milioni e 5,2%). Hanno tenuto botta, quasi sui soliti livelli nonostante Crozza, gli altri appuntamenti fidelizzati del venerdì: su Rete4 Quarto Grado è calato a 1,415 milioni e il 6,7%, su La7 Propaganda Live sfoggiando ancora Corrado Guzzanti ha avuto 1,364 milioni di spettatori e il 6,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Amici Speciali)