Stasera in Tv: cosa vedere sabato 16 maggio 2020

Su Rai 1 “Europe shine a light”, su Rai 2 “Petrolio”, su Rai 3 “Liberi tutti”, su Rete 4 “Stasera Italia speciale”, su Canale 5 “Ciao Darwin”, Su Italia 1 “Rio”, su La7 “Paura d’amare”, su Tv8 “Agente 007 – Octopussy”, su Nove “Ultimatum alla Terra”, su Sky Cinema “Rambo – Last Blood”, su Fox “9-1-1”, su Premium Cinema “Croce e delizia”, su Iris “Il ricatto”, su Rai Movie “Papillon”.

I programmi di prima serata in tv di sabato 16 maggio 2020

RAI

Rai 1 – Europe shine a light – Accendiamo la musica, una serata evento in diretta su Rai1: “Europe Shine a Light – Accendiamo la musica”, il nuovo format che quest’anno prende il posto dell’Eurovision Song Contest, il programma musicale più visto nel mondo e annullato a causa dell’emergenza sanitaria. A condurre e commentare le performance dei 41 artisti – per l’Italia gareggerà Diodato – Flavio Insinna e Federico Russo, la “strana coppia” che accompagna ESC già dal 2016

Rai 2 – Petrolio, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria si occupa di cercare, analizzare e valorizzare le ricchezze che l’Italia possiede, ovvero i tesori artistici e culturali, le capacità imprenditoriali e i talenti che aspettano solo di essere utilizzati, ovvero di essere “estratti” come se fossero appunto il petrolio, l’oro nero del paese.

Rai 3 – Liberi tutti, Michele architetta una strategia per scrollarsi di dosso le accuse. La strategia sembra funzionare, a ore potrebbe lasciare il Nido. Chiara presenta al padre il suo “amico”.

Rai Movie – Papillon, Henri, detenuto nel carcere dell’Isola del Diavolo, è deciso a evadere a ogni costo. Ci riuscirà? Straordinario successo e indimenticabile McQueen. Dall’omonimo best seller di Henri Charrière.

MEDIASET

Rete 4 – Stasera Italia weekend – speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – Ciao Darwin – Terre desolate, lo show in questa ottava edizione riprende il suo “studio parascientifico” alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio.

Italia 1 – Rio, spettacolare e divertente film d’animazione. Quando Blu, un ara macao, scopre di non essere l’unico esemplare della sua specie, va a Rio per cercare l’amore.

Premium Cinema – Croce e delizia, il proprietario di una pescheria nella provincia laziale, di nome Carlo, è un uomo dai sani principi, vedovo con due figli e con due nipoti e che ha improntato tutta la sua vita sull’integrità e la correttezza. Tony invece fa il mercante d’arte, ha sessant’anni, divorziato con due figlie e una nipote; è un uomo ricco e viziato, concentrato solo sulle proprie necessità. A sorpresa, Carlo e Tony si innamorano, e per comunicarlo a tutti scelgono di trascorrere una vacanza a Gaeta, riunendo il parentado…

Iris – Il ricatto, Tom Selznick è un giovane e talentuoso pianista ritiratosi dalle scene anni prima a causa di un attacco di fobia da palcoscenico. Proprio in occasione del concerto che segnerà il suo attesissimo ritorno sulla ribalta, Tom trova scritto sul suo spartito un messaggio: “Sbaglia una nota e morirai”. Seduto al pianoforte, il giovane pianista si trova d affrontare un brano difficilissimo e, allo stesso tempo, a cercare di smascherare il cecchino che gli parla attraverso l’auricolare…

ALTRE EMITTENTI

La7 – Paura d’amare, lei è una donna che ne ha subite tante dal marito, e che ora vuol solamente dedicarsi al suo lavoro da cameriera. Lui è un ex galeotto, ma con la voglia di rifarsi. Entrambi finiranno per lavorare nello stesso locale e per innamorarsi.

Tv8 – Agente 007 – Octopussy: operazione prova, reduce da una missione nelle Antille, James Bond viene incaricato di indagare su un traffico di gioielli falsi provenienti dalla Russia. Traffico che è già costato la vita a 009, l’agente segreto che si stava occupando della faccenda, ucciso sulla cortina di ferro da due gemelli lanciatori di coltello. A quanto pare nel losco giro sono coinvolti Kamal Khan, principe afgano in esilio, il generale sovietico Orlov e un’affascinante, quanto misteriosa, bella donna, Octopussy (Maud Adams, già vista in “Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro”), figlia di Dexter Smythe, ex agente inglese morto suicida…

Nove – Ultimatum alla Terra, un disco volante atterra sulla Terra e con sé porta un alieno e un robot ai suoi ordini. Prima di riprendere il suo lungo viaggio, lo sconosciuto extraterrestre mostra agli increduli terrestri la sua superiorità fisica e intellettuale e li avverte del grande pericolo insito in ogni tipo di guerra.

Sky Cinema 1 – Rambo – Last Blood, Arizona. John Rambo, ormai sembra essersi perfettamente integrato nella comunità, supporta anche la forestale durante una alluvione. Abita nella tenuta di famiglia insieme a due donne di origine messicana, la domestica e amica Maria e la nipote Gabrielle. L’incubo però della guerra ancora lo tormenta, tanto da vivere in un grande labirinto di tunnel che ha scavato proprio sotto il terreno del ranch. Gli eventi che si succederanno, lo spingeranno di lì a poco a imbracciare ancora una volta le armi.

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

