Ascolti tv 14 maggio digital e pay: Borghese si conferma sul Conero. 007 vince con Tv8

Sulla pay 4Ristoranti a 490mila spettatori cumulati con la puntata giocata sulla Riviera del Conero. Tra le native digitali free in prime time: su Tv8 Agente 007 – Il domani non muore mai a 552mila con il 2,12%. Su Rai4 Cop Car a 500mila e 1,8%. Su Rai Movie Molly’s Game a 483mila e 1,8%.

Ascolti tv fenomeni: al pomeriggio i film di Tv8 vicini al 4%

A rifare bene per le generaliste ieri – giovedì 14 maggio – è stata una fiction di Rai1, Vivi e lascia vivere, che ha raggiunto da sola il 25% di share circa, con tutte le altre proposte principali sotto il 10%.

Le altre reti tradizionali hanno fatto una controprogrammazione molto tattica, ma hanno fatto bene i talk d’informazione.

Sulla pay c’era la trasmissione culinaria 4 Ristoranti con i nuovi episodi con l’itinerante Alessandro Borghese. Su SkyUno l’ascolto cumulato è stato di 490mila spettatori con l’1,1% di share.

Su Sky, tra le 13.01 e le 13.54, SkyTg24 ha avuto 202mila spettatori ed 1,1%. Su Fox alle 20.35 The Big Bang Theory ha conseguito 127mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Tv8 davanti a Rai4 e Rai Movie

In prima serata su Tv8 Agente 007 – Il domani non muore mai a 552mila spettatori con il 2,12%. Su Rai4 Cop Car a 500mila e 1,8%. Su Rai Movie Molly’s Game a 483mila e 1,8%. Su Iris Poseidon a 476mila spettatori con 1,7%. Su Nove Prima o poi mi sposo ha registrato 438mila spettatori e 1,7%. Su La5 Sex and the City2 a 313mila spettatori pari all’1,2%. Su Rai Premium Gara d’amore a 272mila e 1%.

Su Tv8 Guess my age a 779mila e 2,8%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 313mila spettatori con l’1,1%.

Nel preserale

Su Tv8 Cuochi d’Italia a 360mila e 1,6%. Su Nove Sono le venti a 223mila e 0,9%.

Su Tv8 Omicidi a Culver Drive a 544mila spettatori e 3,8%, mentre In cucina niente regole a 443mila spettatori e 3,9%. A seguire Vite da Copertina a 218mila spettatori e 1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Alessandro Borghese)