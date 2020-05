Ascolti tv analisi 14 maggio: Elena Sofia Ricci fa il botto col bacio gay, ma è autogol Canale5. Del Debbio (Salvini e Casamonica) stronca Formigli (Bonaccini e Gentiloni)

Vivi e lascia vivere fa boom con sviluppi della storia scoppiettanti

La fiction Vivi e Lascia Vivere torna a crescere conquistando un quarto della platea tv (6,572 milioni e 24,8%) gettando sul tavolo – giovedì 14 maggio, in una puntata altrimenti interlocutoria – tanti accadimenti esplosivi dal punto di vista drammaturgico: il ritorno in famiglia del marito morto voluto da una delle figlie, la prima volta dell’altra figlia della protagonista ed il bacio gay del figlio sportivo con il fratello della fidanzata.

Ma c’è da dire che Canale 5 gli ha molto facilitato le cose, programmando un titolo salemmiano teoricamente in prima tv, Una festa esagerata (2,336 mln e 9,5%), ma che sette giorni prima era andato in onda in replica in versione teatrale e televisiva su Rai2 facendo un altro superflop.

Film non brillanti, flop Battista

Con i film di Italia 1 (Hunger Games-La ragazza di fuoco 1,480 mln e 6,3%) e Rai3 (Nemico Pubblico 1,178 mln e 4,5%) in grado di portare a casa prestazioni solo dignitose, ed il flop del nuovo format con Maurizio Battista su Rai2 (Poco di tanto 970mila e 3,6%), ieri ha assunto un significato particolare la sfida dei talk politici. Con il decreto rilancio, Silvia Romano, i mafiosi ‘liberati’ e poi rimandati in carcere, i commercianti e i ristoratori in ansia per il domani e per le regole dettate per riaprire tra i temi trasversali dei menù di entrambi i player.

Ha vinto facilmente Paolo Del Debbio (Dritto e rovescio 1,727 mln e 8,3%), che ha fatto una ottima prestazione schierando in apertura Matteo Salvini e tra gli altri ospiti Maurizio Belpietro, Giorgio Mulè, Antonio Caprarica, Giuseppe Cruciani, Giovanni Donzelli, Luciano Casamonica, Gennaro Migliore, Pietro Senaldi, Francesca Fagnani, Karima Moual, Toni Capuozzo. Un successo notevole, ma frutto anche dell’emigrazione naturale e fisiologica del pubblico di Canale5 insoddisfatto su Rete4.

Su La7 Piazzapulita ha puntato su Stefano Bonaccini, Antonella Viola, Paolo Gentiloni, Stefano Domenicali, Maurizio Landini, Federico Rampini, Mario Calabresi, Rula Jebreal, Carlo Calenda, Pierluigi Lo Palco. Così organizzato Corrado Formigli ha ripetuto lo stesso risultato o quasi di sette giorni prima, arrivando a 1,164 milioni di spettatori ed il 5,6%.

Le altre partite della giornata. Va forte la Gruber e fa l’8,1%, Amadeus in replica batte Striscia

La rete di Urbano Cairo si consola con la solita vittoria di Lilli Gruber in access prime time, che ha staccato sia Barbara Palombelli che Manuela Moreno.

Su La7 Otto e mezzo ha avuto 2,243 milioni di spettatori e l’8,2% con Beppe Severgnini, Teresa Bellanova, Sebastiano Barisoni e Ranieri Guerra. Su Rete4 Stasera Italia con Massimiliano Fedriga, Oscar Farinetti, Alessandro Sallusti, Giampiero Mughini, Alberto Castelvecchi, ha ottenuto 1,495 milioni e il 5,6% nella prima parte e 1,781milioni ed il 6,3% nella seconda parte. Su Rai2 Tg2 Post ha raccolto 1,278 milioni di spettatori e il 4,5% di share con Paolo Maria Elena, Gennaro Sangiuliano e Giovanni Toti, dopo il Tg2 delle 20.30 a 2,087 milioni e 7,9%.

Nella stessa fascia questi gli equilibri tra le ammiraglie: Su Rai1 I Soliti Ignoti 5,431milioni di spettatori con il 19,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,756 milioni di spettatori con uno share del 16,9%.

Per il Tg1 5,939 milioni e 24,3%; per il Tg5 5,010 milioni e 20,2%; per il TgLa7 1,420 milioni e 5,8%.

Nel preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto 2,683 milioni di spettatori ed il 17,4% mentre L’Eredità ha raccolto 4,153 milioni di spettatori ed il 21%. Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2,264 milioni di spettatori ed il 15,3%, Avanti un Altro 3,451 milioni di spettatori ed il 18,1%. Su Rai3 il TGR 3,435 milioni di spettatori con il 16,4%.

Su Rai1 Porta a Porta ha avuto 1,6 milioni di spettatori con il 13,4% di share con Giorgia Meloni ospite di Bruno Vespa e poi tanto spazio alla dieta. Su Canale 5 Giochi di potere 649mila spettatori e 6,1%. Su Rai 3 Linea Notte a 411mila spettatori con il 4,2%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Vivi e lascia vivere)