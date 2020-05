Covid-19 allarga il buco nei conti de La7

Cairo e Mondadori, conti in rosso

Milano Finanza, pagina 17, di Andrea Montanari.

L’editoria soffre, sia quella quotidiana sia quella periodica. Senza trascurare che neppure Mediaset, per quel che attiene al business italiano, è tornata a perdere. Del resto l’esplosione del Covid-19 ha avuto un impatto notevole a partire dal mese di marzo -si farà sentire ancora e forse di più nel secondo trimestre – sull’economia, sui consumi e quindi sugli investimenti pubblicitari. E così, nonostante il fatto che con oltre 36,5 milioni di utenti unici aggregati (a marzo), il gruppo Cairo Communication è il terzo media player digitale in Italia dopo i colossi Google e Facebook, e che La7 ha registrato uno share medio giornaliero del 3,64% (dato che sale al 4,85% in prime time), la società ha chiuso il primo trimestre con una perdita di 7 milioni, rispetto all’utile di 2,7 milioni del 31 marzo 2019. Il tutto a fronte di un giro d’affari consolidato che comprende anche i dati di Rcs (la Spagna ha garantito la tenuta dei conti, comunque in rosso) che è sceso da 287,5 a 241,1 milioni con un ebitda diminuito da 26,6 a 2,1 milioni, un ebit negativo per 16,6 milioni (si confronta con un dato positivo di 9 milioni) e per l’appunto un rosso di periodo, cosa rara nei conti della Cairo Communication, che ha un indebitamento netto comunque in calo da 134,6 a 108,9 milioni: il dato lievita a 197,6 con l’applicazione dei principi Ifrs16 (relativi agli affitti sugli immobili).

Cala La7

Sui numeri del gruppo controllato e guidato da Urbano Cairo si fatta sentire la performance economica negativa di La7. L’emittente nel trimestre ha incamerato 34,3 milioni di investimenti pubblicitari rispetto ai 37,7 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, e registrato un risultato operativo negativo di 4,7 milioni rispetto al -1,8 milioni del 31 marzo 2019. «In questo contesto Cairo Communication ha mantenuto accesa tutta la sua offerta informativa, venendo incontro al crescente bisogno del pubblico di essere informato».

