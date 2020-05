Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 15 maggio 2020

I programmi di prima serata in tv di venerdì 15 maggio 2020

Rai

Rai 1 – Tutti i soldi del mondo, 1973: alcuni uomini mascherati rapiscono a Roma un ragazzo di nome John Paul Getty III, nipote prediletto del magnate del petrolio Jean Paul Getty, l’uomo più ricco (e più avido) del mondo. Quando arriva la richiesta di riscatto da parte dei rapitori, il tycoon si rifiuta di pagare. Allora Gail, madre del giovane, e Fletcher Chace, ex agente Cia ed esperto negoziatore, inizieranno una sfrenata corsa contro il tempo per raccogliere la somma necessaria per il riscatto.

Rai 2 – N.C.I.S., la serie segue le vicende della principale squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service. L’NCIS si occupa dei reati più gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines. Il Major Case Response Team, in particolare, si occupa dei casi più difficili e delicati, quali ad esempio l’omicidio di uomini vicini al Presidente, morti di celebrità all’interno di basi della marina, minacce terroristiche e rapimenti.

Rai 3 – Euforia, Matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore vive ancora nel la piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e dove insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli l’occasione per conoscersi e scoprirsi sorprendentemente uniti, in un vortice di fragilità e tenerezza, paura ed euforia.

Rai Movie – Qualcosa di nuovo, Kate, pianista di musica classica di successo, si ammala di SLA e decide di prendere con sé come assistente Bec, studentessa confusionaria e aspirante cantante rock.

Mediaset

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Amici speciali, dodici artisti si mettono in gioco con allegria, senso di partecipazione e con il loro talento nella danza e nel canto per dare un contributo all’Italia che riparte.

Italia 1 – 22 minutes, basato su un fatto realmente accaduto il 5 maggio 2010. I pirati somali sequestrano una petroliera russa. Una nave militare provera’ a salvare l’equipaggio.

Premium Cinema – Suicide Squad, Superman non c’è più, motivo per cui bisogna trovare qualcuno che si erga a difesa dell’umanità. È così che l’ufficiale della Cia Amanda Waller ha un’idea pericolosa e geniale: mettere insieme una squadra, la Suicide Squad, composta dai criminali della peggior specie reperibili in carcere, i quali, in cambio di promesse, sono altamente ricattabili e disposti a tutto. Tra di loro, alcuni metaumani: Deadshot, cecchino assassino; Capitan Boomerang, rapinatore; Killer Croc, uomo-alligatore. A capo il colonnello Rick Flag.

Iris – The river wild, I premi Oscar Meryl Streep e Sean Penn si incontrano in un tranquillo weekend a fare rafting sul fiume. Avra’ inizio un incubo senza fine.

Altre emittenti

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione. Ospite l’ex esponente del Pd e fondatore di Possibile Pippo Civati con il quale si parlerà, tra l’altro, del ritorno in Italia di Silvia Romano. Una puntata molto ricca che vedrà l’attesissimo ritorno di Corrado Guzzanti, mentre saranno presenti questa settimana anche Anna Foglietta che reciterà un suo monologo, e l’attore napoletano Lello Arena. Il reportage Diego Bianchi, sempre in modalità tolleranza Zero, questa settimana proporrà tante testimonianze e una particolare attenzione al mondo islamico tra Italia e Germania. Spazio, inoltre, a un nuovo monologo di Andrea Pennacchi, a Zecocalcare e alle parodie di Fabio Celenza. In studio gli opinionisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata. Non mancheranno la satira di Makkox e la Social Top Ten, con le notizie principali e più curiose della settimana.

Tv8 – Crazy Night, un addio al nubilato prende una piega macabra quando lo spogliarellista muore e cinque amiche si ritrovano nei guai.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Diavoli, Londra, 2011: Massimo Ruggero, Head of Trading della NYL Bank, fa guadagnare milioni alla banca speculando sulla crisi greca, ma il suo passato ostacola la sua speranza di una promozione.

Fox – Modern Family, i Dunphy sono sfiniti dalla fatica di occuparsi dei gemelli di Haley e Dylan. Ma a un certo punto si rendono conto che i bambini potrebbero anche tornare utili…

(Nella foto Maria De Filippi)