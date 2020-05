Ascolti Tv 13 maggio digital e pay: SkyTg24 boom (2,24%) con Conte nel menù. Bridget Jones (La5) e il Rosario (TV2000) volano tra le free

Ben cinque emittenti sopra il 2% in prima serata tra le native digitali free: Su La5 Bridget Jones’s baby 758mila e 2,84%. Su Tv2000 Italia in Preghiera 738mila e 2,5%. Su Tv8 Ex 643mila e 2,5%. Su Iris Black Mass - L’ultimo Gangster 606mila e 2,2%. Su Rai4 Le colline hanno gli occhi a 536mila e 2%.