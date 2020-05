Fiorello sabato ne compie 60. E se la ride

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: «Da ragazzino pensavo che i sessantenni fossero quasi morti, con la bara nel tinello. Invece mi sento in forma», dice Rosario. Che “Repubblica" trasforma in alfabeto, raccontandolo dalla A alla Z.

Fiorello: «I miei primi 60 anni dalla A alla Zeta»

La Repubblica, pagina 34, di Silvia Fumarola.

A — Angelica. La figlia “piccola”, 14 anni, insieme a Olivia 27 anni (nata dalla relazione di Susanna Biondo con Edoardo Testa), gli amori di papa Fiorello. Sulle paranoie da padre ha scritto monologhi esilaranti sulla piastra per capelli e le uscite.

B — Baudo. Gli fa il provino per Fantastico su consiglio di Gino Landi che lo nota in un villaggio Valtur. In studio Fiorello fa divertire tutti per quasi un’ora. «Bravo ma lungo. Lo scartai. Proprio io che mi vanto di averne scoperti tanti» confessa Baudo «ho preso una toppata gigantesca».

C — Cocaina. «È il diavolo, ti illude di non essere solo, ti convince di essere il più forte. Avevo milioni di spettatori, avevo tante donne, avevo tutto… Ne sono uscito pensando a mio padre (era della Guardia di Finanza, ndr), si batteva contro la droga e ci ha insegnato che “un uomo onesto cammina tutta la vita a testa alta”».

D — Denaro. «Sono partito da zero. Da ragazzo ho lavorato come un cane senza chiedere un soldo alla mia famiglia, che tra l’altro non avrebbe potuto aiutarmi. Il sogno di tutti è di riuscire a diventare qualcuno e guadagnare soldi. Lavoro e pago le tasse».

E — Età. «A Ibiza la signora delle pulizie entrò nella mia stanza: “Madre de Dios”, non usavo l’armadio, buttavo le cose ovunque. Sono cresciuto nel lavoro, nella vita meno. Mia figlia dice: “Sei come me. Con te non mi sembra di stare con un papa”».

F — Festival di Sanremo. «Amadeus mi ha fatto fare i pezzi con lui in libertà, non sapeva niente. È stato il festival più vero e spontaneo della mia vita. Potrei fare il bis e chiudere la carriera».

G — Genitori. La madre Rosaria, amatissima. Nel 2006 Fiorello imita Padre Georg Gänswein, che non la prende bene, Avvenire lo critica. Smette dopo la telefonata della mamma: «Sei sempre stato un bravo ragazzo, mi diventi indiavolato a 47 anni?». Il padre Nicola «bello come Clarke Gable. Cantava con lo stile del periodo, molto melodico, lo ammiravo. Il mio punto di riferimento. È morto nel 1990, ero a Sanremo. Ballava con mamma alla festa di Carnevale, disse: “Ho dimenticato le sigarette, vado a prenderle”, lo trovarono nel parcheggio. Fu una botta spaventosa».

H — Hollywood. «A Los Angeles al party per II talento di Mr. Ripley, con De Niro, Hopkins. Meryl Streep, Matt Damon annuncia: “My friend from Italy Rosario Fiorello”. Con le mie sei parole di inglese faccio una gag di 40 minuti. Viene uno da me, bella faccia, mi è rimasto il dubbio che fosse Iñárritu: “Se impari l’inglese potresti rimanere a Hollywood”».

l — Inter. «Da bambino mio padre mi portò perla prima volta allo stadio per vedere Catania-Inter. Il Catania era in serie A all’epoca. Solo che anziché diventare tifoso del Catania, divenni tifoso dell’lnter»».

J — Jovanotti. Atteso al Sanremo 2021: «Se non viene gli buco le gomme della bici».

(…)

