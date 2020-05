Mediaset fa i conti con il virus… mangiasoldi

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: ascolti altissimi, pubblicità a picco. Il Biscione si lecca le ferite del Covid-19. Aspetta un verdetto dalla Spagna. E non vede l’ora di varare Mediaset for Europe.

Mediaset, utile netto di 14,6 milioni

ItaliaOggi, pagina 19, di Claudio Plazzotta.

Mediaset non si spaventa e prosegue nel progetto Media for Europe-Mfe di integrazione europea delle attività italiane, spagnole e, in prospettiva, tedesche (Prosiebensat) nonostante l’emergenza sanitaria abbia avuto pesanti impatti sui conti.

I ricavi netti del Biscione nel primo trimestre 2020, tutto sommato, tengono, con un calo del 5% a 682,1 milioni. Quelli pubblicitari in Italia, pari a 427,5 min, calano più sensibilmente dell’11,6% (-9,3% in Spagna a 202,8 milioni).

Ma dal 23 febbraio al 9 maggio l’effetto Covid sulla raccolta pubblicitaria italiana si fa sentire: -39,1% rispetto allo stesso periodo del 2019. E il secondo trimestre aprile-giugno sarà negativo perché avrà l’impatto Covid alla massima potenza sia sui conti italiani, sia su quelli della Spagna, dove la pandemia è partita più tardi.

Altri tagli

Si tiene comunque la barra dritta: ci saranno ulteriori tagli e risparmi sui costi, l’utile 2019 di 126 milioni di euro verrà accantonato a riserva straordinaria e pure il periodo gennaio-marzo si chiude con un risultato netto di 14,6 milioni di euro, una cassa positiva per 182,2 milioni di euro (erano 146,9 men nel 2019), un indebitamento in calo.

Ci sono quindi tutte le risorse per proseguire nel piano di espansione che ha portato Mediaset a diventare il primo azionista del gruppo televisivo tedesco Prosiebensat, col 24,9% dei diritti di voto, e che punta alla nascita della holding olandese Mfe. «Siamo in attesa della pronuncia del tribunale di Madrid», spiega Marco Giordani, direttore finanziario di Mediaset, «che doveva arrivare in marzo sulla fusione tra Mediaset Italia e Spagna (il tribunale aveva bocciato l’ipotesi di fusione, ma Mediaset ha fatto appello).

Poi l’emergenza sanitaria ha fermato tutto, a Madrid la situazione è più complicata rispetto al resto della Spagna, e quindi aspettiamo. Stimiamo che entro maggio il tribunale di Madrid prenda una decisione, dopo la quale, se a noi favorevole, in 15-20 giorni completeremo la fusione.

(Nella foto gli studi Mediaset di Cologno Monzese)