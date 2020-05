Monica Maggioni vuol far fuori Bruno Vespa

Orfeo ci riprova col Tg3 Maggioni assedia Vespa

Il Fatto Quotidiano, pagina 18, di Gianluca Roselli

La carambola che dovrebbe portare in buca Mario Orfeo, per esempio, è un perfetto gioco di sponda Renzi-Franceschini-Spadafora. Domani, infatti, l’attuale presidente di Raiway si dimetterà (al suo posto il Cfo Giuseppe Pasciucco) per approdare alla direzione del Tg3, posto per cui, sostenuto dal Pd, lui spinge da mesi. Nel segno del famoso riequilibrio chiesto da Zingaretti ai pentastellati. E qualcuno si chiede: ma perché sempre e solo Orfeo, quando di giornalisti in quota dem l’azienda è piena? Ma questi sono i dilemmi di mamma Rai: dirigenti con incarichi plurimi e altri a girarsi i pollici.

Comunque, dopo molto insistenze, il veto di Di Maio su Orfeo sarebbe caduto. In cambio i 5Stelle otterranno la direzione di Rai3 con Franco Di Mare, molto spinto da Spadafora. Con Silvia Calandrelli, nominata solo a gennaio da Fabrizio Salini, costretta a levare le tende (ma resta a capo di Cultura, Storia e Scuola). Le trattative, però, fervono. Tanto che a Viale Mazzini circola una storiella divertente. Martedì pomeriggio Dario Franceschini era atteso negli studi di Porta a Porta per registrare la puntata, ma all’ultimo ha dato buca, costringendo Bruno Vespa ad andare in onda la sera, in diretta. “Motivo? Era impegnato con le nomine…”, si racconta, tra il serio e il faceto. Comunque il pressing di Orfeo è servito: avrà il Tg3, con Giuseppina Paterniti che prenderà la direzione del coordinamento news (poltrona che fu di Carlo Verdelli). Antonio Di Bella, invece, resterà a Rainews.

Le manovre su Monica Maggioni

Altro telefono bollente è quello di Monica Maggioni. Che smania per tornare all’informazione. Così l’attuale ad di RaiCom ha ripreso a muovere tutte le sue pedine assai trasversali: da FI a Italia Viva, senza dimenticare il Pd e un suo vecchio sponsor, Paolo Gentiloni. Obbiettivo: un programma in prima o seconda serata su Rai1. Pare tramontata, infatti, l’idea un talk su Rai2 insieme a Gerardo Greco, poiché sul ritorno del giornalista in Rai si è alzato il fuoco di sbarramento di Laganà e Borioni in Cda, ma pure dentro l’azienda. Motivo? Greco ora è un esterno che oltretutto se n’era andato con una cospicua buonuscita alla concorrenza (Mediaset). A quel che si dice, però, il bersaglio grosso di Maggioni sarebbe un altro: Bruno Vespa. Entrare in punta di piedi nel serale della rete ammiraglia per poi, successivamente, prendere sempre più spazio a scapito del popolare conduttore, che ancora oggi detiene tre seconde serate.

(Nella foto Bruno Vespa)