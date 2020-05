Ascolti tv analisi 12 maggio: mission vincente di Serena Rossi. Talk: Giordano leader con Galli, Porro e Di Maio, Floris ultimo senza Capua

La fiction su Mia Martini in replica su Rai1 batte il film in prima tv su Canale 5 e Le Iene. Stavolta Rai2 arriva quarta con il film napoletano di Stefano Assisi. Tra i tre talk, nel periodo in sovrapposizione, Fuori dal coro (picco con Porro, ristoratori, caso Silvia Romano) batte Berlinguer (picco con Cacciari e Scanzi) e Floris (picco con Bersani).

Ascolti ‘politici’: Giordano dosa Galli, scatena Porro e i ristoratori, fa il gentile con Di Maio, e parla dei boss rimandati a casa. Floris parte con Speranza, Gallavotti e Bersani. Berlinguer abbina Corona e Farinetti e poi Cacciari e Scanzi…

I talk per la prima volta dopo molto tempo – ieri, martedì 12 maggio – potevano contare su un argomento forte tanto quanto Covid-19. Per lo meno a considerare le reazioni scatenate dalla vicenda di Silvia Romano. La sua liberazione e la tunica verde, la conversione all’Islam, il riscatto eventualmente pagato dalla Stato (fatto smentito da Luigi Di Maio da Mario Giordano) sono entrati in tutti i menù dei programmi di approfondimento (Iene escluse) nella serata tv di martedì 12 maggio.

Inedita, in parte, era la sfida delle ammiraglie: da una parte la replica della fiction Io sono Mia (Rai1), dall’altra la pellicola Mission: Impossible Fall Out in prima tv su Canale 5 con Tom Cruise protagonista. L’altro film in griglia, invece, era A Napoli non piove mai, con Stefano Assisi su Rai2.

La storia drammatica ben interpretata da Serena Rossi ha avuto 3,758 milioni di spettatori e il 14,7%, l’action fresco dell’ammiraglia rivale ha avuto 2,7 milioni e il 12,5%, mentre la pellicola della seconda rete ha conseguito ben 1,7 milioni e 6,5% di share. Le Iene che non dedicavano tutta la puntata a Covid, hanno riscosso 2,1 milioni e il 10,8% di share, e in leggera flessione si sono accomodati sul terzo gradino del podio virtuale

Floris, Giordano e Berlinguer: equilibri invertiti

DiMartedì ha aperto con il ministro Roberto Speranza, e poi ha proposto Barbara Gallavotti (come vice Ilaria Capua) e quindi Eugenio Bersani, Paolo Mieli, Alessandro Sallusti, Pietro Senaldi, Anna Teresa Palamara, Franco Locatelli, Edward Luttwak, Luciano Gattinoni, Corrado Augias, Michele Emiliano, Flavio Cattaneo, Paolo D’Ancona, Alessandra Moretti, Mia Ceran, Carlo Cottarelli, Fabrizio Pregliasco tra i tantissimi ospiti. Giovanni Floris ha vinto conquistando solo 1,538 milioni ed il 6,32% (1,737 milioni ed il 7,1% sette giorni fa).

A #Cartabianca, oltre a Mauro Corona, c’erano tra gli altri ospiti Oscar Farinetti, Massimo Cacciari, Andrea Scanzi, Massimiliano Fedriga, Alba Parietti, Pierpaolo Sileri, Matteo Bassetti, Roberta Villa, Enrico Bucci, Arrigo Cipriani. Bianca Berlinguer ha conseguito 1,518 milioni di spettatori ed il 6,4% (1,418 milioni e 5,7% sette giorni prima).

Fuori dal coro, invece, dopo la lunga introduzione del conduttore (con tanti servizi e senza Vittorio Feltri) ha ospitato Massimo Galli, Nicola Porro e tanti ristoratori, Maryan Ismail, Luigi Di Maio, Gianluigi Nuzzi tra gli altri (impegnato sul caso dei mafiosi mandati ai domiciliari), Orietta Berti. Mario Giordano (a 1,141 milioni ed il 5,6% sette giorni prima) stavolta ha avuto ben 1,433 milioni e il 7,1% di share, battendo i rivali per share e nel periodo in sovrapposizione.

In sintesi: ‘Flopis’ di DiMartedì senza la Capua. Giordano funziona con tutte le pagine scelte e supera i rivali. Berlinguer bene con Cacciari e Scanzi

Tra le 21.30 e le 23.55 circa, in pratica, Giordano ha avuto 1,640 milioni di spettatori ed il 6,8%, Berlinguer 1,538 milioni di spettatori ed il 6,4%, Floris 1,532 milioni ed il 6,4%. I picchi? Floris ha superato quota 2 milioni prima delle 22.00 con Bersani. Giordano ha superato 2,2 milioni con Porro, i ristoratori, il caso di Silvia Romano, con l’8,1%, ed è rimasto sopra media (1,7 milioni e 7,2%) con il lunghissimo passaggio di Di Maio.

Berlinguer ha funzionato al massimo con Scanzi e Cacciari, raggiungendo 2 milioni ed il 7,5% dopo le 22.00. Giordano è andato bene anche nella fase con Nuzzi e il capitolo dei boss mandati ai domiciliari (8,9%).

Le altre partite della giornata

Tg1 a 5,986 milioni (24,4%); Tg5 a 5,025 milioni (20,1%); TgLa7 a 1,532 milioni (6,2%).

In access tra i talk ha fatto il botto Lilli Gruber: 9% con Bonaccini; staccate Barbara Palombelli e Manuela Moreno. Amadeus in replica pareggia con Striscia

Tra i talk Otto e Mezzo (2,5 milioni e 9% con Sergio Bonaccini, Andrea Scanzi e Franco Bechis da Lilli Gruber) ha staccato Stasera Italia (1,545 milioni e 5,6% con Federico Rampini, Gianluigi Paragone, Michela Brambilla, Pierferdinando Casini e Marcello Sorgi tra gli ospiti) e Tg2 Post (1,4573 milioni e 5,1% con Antonio Misiani, Luigi Brugnaro, Fabio Tamburini e Massimo D’Amore), dopo il Tg2 a 2,2 milioni e 8,3%.

Nella stessa fascia: su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5,265 milioni di spettatori con il 18,7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 5,287 milioni di spettatori con uno share del 18,7%.

Questo il bilancio della sfida tra repliche delle ammiraglie: Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3 milioni di spettatori (18,8%) con L’Eredità a 4,4 milioni di spettatori (21,7%). Su Canale 5 Avanti il Primo! 2,285 milioni e 14,7% di share e Avanti un Altro! a 3,564 milioni e 18,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Fuori dal coro)