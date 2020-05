Amici e Ballando con le stelle: si fermano le danze, ma si canta di nuovo

Anna Falchi su Rai1 per la terza età. Milly Carlucci getta la spugna

ItaliaOggi, pagina 20, di Giorgio Ponziano.

Anna Falchi e la terza età Le è stata affidata la conduzione (assieme a Beppe Convertivi) di un appuntamento quotidiano su Rail dedicato agli anta. Lei è l’attuale compagna di Andrea Ruggieri , parlamentare di Forza Italia e membro della Vigilanza Rai nonché nipote di Bruno Vespa, lui è in quota 5stelle ed è reduce da Linea verde (Rai1). Il programma andrà in onda dopo Unomattina, che sarà condotto da Alessandro Baracchini («prestato» da Rainews24) e Giorgia Cardinaletti (dopo avere condotto alcune edizioni della Domenica sportiva, è ora nella redazione del Tg1).

Invece Milly Carlucci getta la spugna due volte.Il protocollo con le misure di distanziamento è stato apprezzato ma alla fine il vertice Rai ha deciso che è meglio soprassedere, perciò tutti in letargo e Ballando con le stelle (Rai1) andrà in palinsesto dopo l’estate (virus permettendo). Rimandato anche l’altro suo programma, Il cantante mascherato (Rai1), per la seconda serie se ne riparlerà il prossimo anno.

Il nuovo appuntamento di Liorni

Marco Liorni darà il buongiorno ai telespettatori dal primo giugno su Rai1 con ItaliaSì-Morning, stesso copione del programma che finora era proposto il sabato pomeriggio. Accanto a Liorni, tra gli altri, Rita Dalla Chiesa, che dice: «Marco è una persona per bene, con lui ho un grande feeling professionale che deriva da basi comuni, seppure vissute separatamente, come l’avere rispetto del pubblico, dire no allo scoop facile e presentarsi bussando la porta degli altri». ItaliaSì-Morning sostituirà Storie italiana poiché la conduttrice Eleonora Daniele è alla vigilia del parto. Sempre dal primo giugno, ma al pomeriggio, dopo l’edizione del Tg1 delle 13,30, tornerà Pierluigi Diaco (co-autore del Maurizio Costanzo Show su Canale5 e conduttore di Non stop news su Rtl 102.5) con Io e te.

Alfonso Signorini nonostante gli inciampi negli ascolti delle prime puntate, è stato riconfermato a capo del Grande Fratello Vip, nuova stagione che incomincerà a fine settembre. Al suo fianco vi sarà ancora Pupo. In tempi di scarsa fantasia, largo al déjà vu.

Maria De Filippi ha terminato le prove laboriose per via delle regole anti-epidemia e dal prossimo venerdl sarà su Canale5 a condurre Amici Speciali, rivisitazione del classico programma ma con concorrenti già visti perché vincitori delle precedenti edizioni. La giuria è composta da Giorgio Panariello, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli ed Eleonora Abbagnato. Un piccolo mistero riguarda Vanessa Incontrada che aveva annunciato sui social la sua partecipazione ma evidentemente è stata cancellata in extremis. Maria De Filippi sovrintenderà anche (come sempre) alla nuova edizione di Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia, che prenderà il via a giugno, nelle serate del giovedì.

(Nella foto Milly Carlucci e Maria De Filippi)