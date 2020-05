Netflix strappa i diritti dell’ultimo libro di Elena Ferrante

E ora Netflix “soffia” alla Rai anche Elena Ferrante

Il Giornale, pagina 31.

Netflix si «ruba» anche Elena Ferrante. La piattaforma streaming ha annunciato infatti che, insieme alla società Fandango, produrrà una serie basata sull’ultimo best seller dell’anonima scrittrice, La vita bugiarda degli adulti. Ci vorrà, ovviamente, molto tempo prima che la fiction arrivi sulla tv on demand, però l’annuncio è importante per diverse ragioni. In primo luogo mostra la potenza enorme di Netflix che si assicura «l’alleanza» con un «marchio» (Elena Ferrante) da milioni di copie vendute in tutto il mondo e fatturati giganteschi.

E mostra anche la determinazione del colosso americano di investire sempre di più in produzioni italiane, in storie «locali» che, in questo caso, diventano globali. Ma fa effetto soprattutto il «furto» della scrittrice alla Rai. La tv di Stato ha realizzato le prime due stagioni tratte dalla saga dell’Amica geniale, ed è in procinto di realizzare la terza. Sembrava naturale che si continuasse la collaborazione anche per l’ultimo romanzo. E, invece, Netflix si è portata via la scrittrice e anche uno dei produttori, la Fandango di Domenico Procacci, che ha realizzato e sta realizzando (regista Saverio Costanzo), insieme a Hbo, The Apartment e Wildside, la fiction per la tv di Stato.

(Nell’immagine La vita bugiarda degli adulti)