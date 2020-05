Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 13 maggio 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 13 maggio 2020

Rai

Rai 1 – Stanotte al Museo Egizio, Alberto Angela accompagna gli spettatori in una visita straordinaria: è notte, le sale sono sgombre da turisti e da curiosi; i capolavori dell’antico Egitto emergono uno dopo l’altro e si lasciano ammirare in tutto il loro splendore. Il conduttore diventa l’occhio del pubblico, e lo guida tra gigantesche statue di sfingi e faraoni, in una ricca tomba e all’interno di un tempio nubiano ricostruito pezzo per pezzo nel museo.

Rai 2 – Sister Act, Deloris Van Cartier è l’esuberante solista di un trio musicale. Una sera, dopo l’ennesimo litigio col suo amante Vince, assiste all’omicidio di un uomo. Vince le sguinzaglia dietro i suoi due tirapiedi e Deloris, per nascondersi, diventa suo malgrado una suora.

Rai 3 – Chi l’ha visto?, casi di scomparsa vecchi e nuovi, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Rai Movie – Io sono tempesta, Numa Tempesta è un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro che abita da solo in un immenso hotel completamente deserto. Un giorno la legge gli presenta il conto: a causa di una vecchia condanna per evasione fiscale deve scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza. Lì incontra un giovane padre ridotto sul lastrico e si mette in affari con lui.

Mediaset

Rete 4 – Sleepers, per una bravata, quattro amici finiscono in carcere. Maltrattati dalle guardie, una volta fuori si vendicheranno in maniera sistematica.

Canale 5 – Tu Sì Que Vales, artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi, capitanata da Sabrina Ferilli. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici. Ad affiancarli, inoltre, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni.

Italia 1 – Rogue One: A Star Wars Story, spin-off della saga di Star Wars. Un gruppo di eroi in missione, per sottrarre i piani della più potente arma di distruzione mai ideata dall’Impero, la Morte Nera.

Premium Cinema – Harry Potter e la camera dei segreti, Harry Potter sta trascorrendo noiose vacanze estive presso gli zii, senza poter nemmeno ricevere un messaggio dagli amici Ron e Hermione. La colpa è di Dobby, elfo domestico, che ha intercettato la posta per impedirgli di tornare alla Scuola di Magia, dove è in atto un complotto che potrebbe costargli la vita. Ma Harry, non ascolta i consigli di Dobby e, a bordo della sua macchina volante, si reca col suo amico Ron, a Hogwarts. L’arrivo all’accademia coincide in effetti con una serie di strani e paurosi fenomeni…

Iris – Black Mass, tratto da una storia vera, con Johnny Depp. La vita, dall’ascesa al declino, di Jimmy Bulger, tra i maggiori criminali ricercati d’America.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: Il prezzo del riscatto, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – Ex, tra natale e san valentino sei coppie sono messe in crisi dalla ricomparsa dei vari ex. Una commedia senza vezzi e incertezze.

Nove – Tutto il mondo fuori, Affrontiamo il complesso tema delle carceri e dei detenuti nel nostro paese con particolare attenzione all’istituto penitenziario di Padova come esempio positivo di rieducazione dei detenuti.

Sky Cinema 1 – Mio fratello insegue i dinosauri, film basato sull’omonimo romanzo autobiografico di Giacomo Mazzariol. Jack ha due genitori spiritosi e democratici e delle sorelle che lo tiranneggiano, asserendo la loro “superiorità femminile”. E come se non bastasse è in arrivo un altro fratellino… Agli occhi di Jack, Giovanni detto Giò si rivela da subito speciale, perché è dotato del superpotere di “dar vita alle cose”… solo dopo i 14 anni, Jack comincia a comprendere davvero la responsabilità e la complessità di avere un fratello con sindrome di Down…

Fox – I Simpson, l’amicizia di lunga data tra i Simpson e i Van Houten viene messa in crisi quando Marge acquista un quadro dal mercatino dell’usato dei vicini e ha una sorpresa.

(Nella foto Alberto Angela)