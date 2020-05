Si complica la partita tedesca di Mediaset

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: il fondo di private equity KKR sale oltre il 5% delle azioni di ProsiebenSat. E, considerando che in Germania controlla la casa editrice Axel Springer, non sembra una pura mossa finanziaria.

Kkr entra nella partita tv e compra il 5,2% di Prosiebensat

Il Sole 24 Ore, pagina 17.

Un rientro, perché dell’emittente tedesca fino al 2014 era stato l’azionista di controllo insieme con il fondo Permira. Ritorno di fiamma per il fondo di private equity Kkr nei confronti di Prosiebensat.1 Media, di cui ha rilevato una quota del 5,2 per cento. «Abbiamo deciso di reinvestire in ProSiebenSat.1 sulla base della convinzione che i mercati stiano attualmente sottovalutando la società», ha detto alla Reuters un portavoce di Kkr. «Lo vediamo come un investimento finanziario».