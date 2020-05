Si riparla di palinsesti e si riparte con il tormentone Fazio

I dubbi di Fazio, tornano Maggioni e Clerici

La Stampa, pagina 25, di Michela Tamburrino.

Grande festa a Milano per la presentazione dei palinsesti Rai, i primi del corso sovranista, baci, abbracci e fiumi di champagne. Da quell’istantanea è passato un anno e un’era geologica, cambio di Governo, soprattutto il coronavirus che ha spazzato via tutto. Per la ripartenza la linea è quella di sperimentare nell’estivo per poi confermare nell’invernale. Tra le star appassiona il destino che vorrà darsi Fabio Fazio. Il suo contratto scade tra un anno e sembra che sia stato richiesto da Rai3. Nulla di definito, ma Fazio sarebbe stanco di fare la pallina impazzita da una rete all’altra. A meno che per strapparlo a Rai2 non gli arrivi la proposta di un contratto lungo e articolato. Pesano sulla sua decisione anche le offerte allettanti di Discovery, dove si ricongiungerebbe con l’amico Crozza, da Mediaset e anche da Cairo, pur se la convivenza in palinsesto con Giletti a La7 potrebbe procurare qualche frizione.

Governa sulle scelte la fame di approfondimento dovuto alla crisi che «influenzerà» i palinsesti. Ecco perciò l’arrivo, nonostante l’opaca prova data al Festival di Sanremo, di Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1 prestata allo sport, in grande ascesa, molto stimata dal direttore di Rai1 Coletta che per lei non ha riconfermato Valentina Bisti. Al suo fianco un altro interno, il poco conosciuto Alessandro Baracchini, fedelissimo di Antonio Di Bella a Rainews, in questo momento tra i più influenti direttori in Rai.

Il nodo Maggioni

Si cerca nuovo spazio per Monica Maggioni, ad di Raicom, regina del genere talk politico che tornerebbe volentieri al giornalismo attivo. Due le opzioni, o una striscia quotidiana alla Biagi in grado di infastidire Otto e mezzo di Lilli Gruber su La7, oppure il lunedì sera, al posto di Frontiere di Franco Di Mare al quale, a mò di risarcimento, sarebbe stata promessa la direzione di Rai3, anche se la partita è tutta da giocare. Elisa Isoardi aspetta di tornare in onda in gestione post-Covid come hanno fatto Balivo e Insinna, ma su di lei pesa l’incognita Clerici.

Antonellina ha ricevuto la promessa di risarcimento danni per l’anno scorso passato a casa e dunque potrebbe pretendere la restituzione de La prova del cuoco; si pensa pure a una prima serata dedicata ai nonni e ai nipotini.

(Nella foto Che Tempo Che Fa)