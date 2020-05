Ascolti Tv 9 maggio: Bonolis a 5 milioni (22,2%), Benigni a 3,4 mln (14,2%). Volano Iris e Rai4

Ascolti in prima serata concentrati sulle ammiraglie: continua a crescere Bonolis, si difende lo spettacolo etico e poetico dell’artista toscano partito in access

Il sabato del 9 maggio 2020 in era Covid-19, nel pieno del primo ponte della fase due, ha visto diminuire sulle reti tv la presenza di spettatori in generale, ma con due trasmissioni sempre dedicate alla pandemia. In prima serata, la sfida era tra il people show di Canale 5 e l’one man show etico e poetico di Roberto Benigni.

Sull’ammiraglia di Cologno la replica di Ciao Darwin 8 Terre desolate ha conquistato 4,992 milioni ed il 22,2% (sette giorni fa a 4,720 milioni ed il 20,5% (oltre un punto percentuale la crescita) con Paolo Bonolis che presentava con la puntata che proponeva Tv contro Web.

Su Rai1 I Dieci Comandamenti, rilettura sofisticata in replica di Roberto Benigni, ha avuto 3,4 milioni di spettatori ed il 14,2%.

Sul terzo gradino del podio si è collocato il film di Italia 1: Richard-Missione Africa ha raccolto 1,2 milioni e il 4,6% di share. Su Rai3, in onda dalle 22.00, Liberi Tutti, ha conquistato 1,119 milioni e 4,3% di share; tra l’access e la prima serata, Aspettando le Parole della Settimana, con Massimo Gramellini alla conduzione, ha conseguito 1,675 milioni e il 6,2% di share.

Giammaria batte Gentili

Mentre, in tema pandemia, sulla seconda rete Giulio Giammaria con Petrolio Antivirus ha avuto 1,067 milioni di spettatori e 4,3% di share, su Rete 4 Stasera Italia Weekend Speciale, con Veronica Gentili, ha conseguito 811mila e il 3,1%, mentre il film del La7, La Caccia ha conquistato 630 mila e 2,6% di share.

Successo di Iris e Rai4, ma anche di Rai Movie e Nove

Tra le native digitali free hanno fatto bene: su Iris Formula per un delitto a 768mila e 3%. Su Rai4 Drive a 716 spettatori ed il 2,7%; su Rai Movie I tre moschettieri a 688mila e 2,6%. Su Nove Broken City ha raccolto 571mila spettatori e il 2,3% di share. Su Tv8 007 – Mai dire Mai ha avuto 446mila spettatori con l’1,8%.

Tra i Tg delle 20.00

Tg1 a 5,977 milioni e 25,3%; Tg5 a 5,1 milioni e 21,4%; TgLa7 a 1,283 milioni e 5,3%.

In access prime time

Su Canale 5 Striscia la Notizia a 5,162 milioni di spettatori con uno share del 19,6%. Su Rai3 Aspettando le Parole a 1,675 milioni di spettatori e 6,2%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1,2 milioni di spettatori con il 4,7% nella prima parte e 1,278 milioni con il 4,8% nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha raccolto 1,4 milioni di spettatori ed il 5,3%.

In preserale

Su Rai1 L’Eredità ha riscosso 3,365 milioni di spettatori ed il 19,2%. Su Canale 5 Avanti il Primo! a 2,2 milioni di spettatori con il 15,2% di share e Avanti un Altro! a 3,3 milioni di spettatori con il 17,8% di share.