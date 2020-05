Ascolti tv 8 maggio: Vince Breaking Dawn – Parte 2 su Scherzi a Parte. Giù i David. Ok Nuzzi e Zoro, Diavoli a 500mila

Nel prime time di venerdì 8 maggio Su Italia 1 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 ha avuto 2,437 milioni di spettatori ed il 9,5%. Su Canale 5 Scherzi a Parte 2,148 milioni e 9.3%. Su Rai1 I David di Donatello 2,040 milioni e 8,4%. Su Rai2 NCIS 2,054 milioni e 7,2% e The Rookie 1,915 milioni e 7,5%. Su Rete4 Quarto Grado 1,748 milioni e 8.6%, su La7 Propaganda Live 1,553 mln e 7.5%, Su Rai3 La Ruota delle Meraviglie 1,429 milioni ed il 5,3%.

La saga dei vampiri batte gli scherzi, i telefilm e la festa in remoto del cinema italiano

Va molto male la celebrazione del cinema italiano in versione smart, con Carlo Conti alla conduzione. Ma non è la replica cult di Canale 5 ad approfittarne, quanto la saga di Twilight in onda su Italia1. In una serata – quella di venerdì 8 maggio – caratterizzata da un equilibrio ed una frammentazione senza tanti precedenti: la prima proposta ha avuto infatti il 9,5% di share, la settima il 5,3%; nessuno sopra il 10%, ma nessuno sotto il 5% Ma ecco la graduatoria per ascolti secondo i meter.

Su Italia 1 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 ha avuto 2,437 milioni di spettatori ed il 9,5%. Un bilancio che è stato sufficiente a mettersi alle spalle la concorrenza

Su Canale 5 la replica di Scherzi a Parte ha conseguito 2,148 milioni e 9,3%.

Su Rai1 I David di Donatello 2020, con Carlo Conti alla conduzione, Pierfrancesco Favino miglior attore e Marco Bellocchio pulripremiato con Il Traditore, hanno conquistato 2,040 milioni di spettatori e l’8,4% di share.

In crescita – con un po’ di pubblico di Rai1 – il bilancio di Rai2. Sulla seconda rete pubblica, infatti, NCIS è arrivato a 2,054milioni di spettatori e 7,2% di share e The Rookie a 1,915milioni di spettatori e 7,5%.

Bene Quarto Grado e Propaganda

Covid -19, ma non solo? Gianluigi Nuzzi con Quarto Grado ha avuto 1,748 milioni di spettatori ed 8,6%, battendo di fattoanche Rai1. A quote record anche Propaganda Live su La7, con Diego Bianchi e Makkox a 1,553milioni e il 7,5%. Solo leggermente più staccato è arrivato film di Rai3 (La ruota delle meraviglie 1,429 milioni di spettatori con il 5,3%).

Sulla pay

ieri sera su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno per I Diavoli: episodio 7 a 522mila ed episodio 8 a 478mila cumulati; nella media 500mila spettatori cumulati.