Stasera in Tv: cosa vedere sabato 9 maggio 2020

Su Rai 1 “I dieci comandamenti”, su Rai 2 “Petrolio”, su Rai 3 “Liberi tutti”, su Rete 4 “Stasera Italia speciale”, su Canale 5 “Ciao Darwin”, Su Italia 1 “Richard – Missione Africa”, su La7 “La Caccia”, su Tv8 “Agente 007 – Mai dire mai”, su Nove “Ultimatum alla Terra”, su Sky Cinema “Beast of Burden – Il trafficante”, su Fox “9-1-1”, su Premium Cinema “Crazy & Rich”, su Iris “Formula per un delitto”, su Rai Movie “I tre moschettieri”.

I programmi di prima serata in tv di sabato 9 maggio 2020

RAI

Rai 1 – I dieci comandamenti, compendio in un’unica serata del “One man show” di Roberto Benigni. L’attore che nel programma fa una esegesi del Decalogo ricevuto da Mosè sul Monte Sinai, ha commentato: ”Quando ho iniziato ad occuparmi dell’argomento sono rimasto colpito dalla grandezza dei contenuti: hanno segnato per sempre la vita dell’Occidente, forse anche dell’Oriente, del mondo intero, son parole vive che ballano dinanzi agli occhi, contengono morale ed etica. Hanno fatto entrare l’infinito nella vita quotidiana…”

Rai 2 – Petrolio, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria si occupa di cercare, analizzare e valorizzare le ricchezze che l’Italia possiede, ovvero i tesori artistici e culturali, le capacità imprenditoriali e i talenti che aspettano solo di essere utilizzati, ovvero di essere “estratti” come se fossero appunto il petrolio, l’oro nero del paese.

Rai 3 – Liberi tutti, Michele viene arrestato e finisce ai domiciliari presso il cohousing dove abita la ex moglie Eleonora, con sua figlia Chiara e il nuovo compagno, Riccardo. Ma non tutti i cohousers sono d’accordo. Intanto qualcuno è in ascolto.

Rai Movie – I tre moschettieri, Athos, Portos e Aramis, tre moschettieri al servizio della corte di Francia, accompagnati dal Cadetto di Guascogna D’Artagnan, partono per una missione delicata in terra inglese. Rilettura in versione fumettistica-steampunk del classico firmato Dumas.

MEDIASET

Rete 4 – Stasera Italia weekend – speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – Ciao Darwin – Terre desolate, lo show in questa ottava edizione riprende il suo “studio parascientifico” alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio.

Italia 1 – Richard – Missione Africa, in questo film d’animazione, Richard e’ un passero cresciuto in una famiglia di cicogne, che vuole dimostrare a tutti che anche lui puo’ migrare in Africa come loro.

Premium Cinema – Crazy & Rich, Rachel Chu, nata a New York da madre cinese, insegna teoria dei giochi alla NYU ed è fidanzata con Nick Young. Nick propone a Rachel di accompagnarlo ad un matrimonio a Singapore, dove farà da testimone di nozze al suo caro vecchio amico Colin Khoo. Tutto fila liscio finché Rachel non incontrerà la madre di Nick e scoprirà che la sua famiglia è enormemente ricca, una sorta di casa reale cinese della quale il suo fidanzato è il principe ereditario e le aspettative che tutti hanno nei suoi riguardi…

Iris – Formula per un delitto, due studenti ricchi, intelligenti e soprattutto annoiati decidono senza alcun movente di uccidere una donna a caso, per compiere il delitto perfetto.

ALTRE EMITTENTI

La7 – La Caccia, film (Drammatico) di Arthur Penn con Robert Redford, Jane Fonda, Marlon Brando (US 1966). Un evaso, Bubber Reeves, arriva al paese e scopre che la moglie ha una relazione con Jake, figlio di chi ha in mano il paese. Vorrebbe fare una strage, ma lo sceriffo cerca di convincere l’evaso a costituirsi e quasi avrebbe raggiunto il suo scopo, se la folla inferocita non linciasse sia l’evaso sia l’amante di sua moglie.

Tv8 – Agente 007 – Mai dire mai, Bond, momentaneamente “disoccupato”, viene mandato da M in una clinica per rimettersi in forma, eliminare tossine e, perché no, perdere qualche chilo. Durante il soggiorno, la spia viene fortuitamente a conoscenza dell’ennesimo complotto organizzato dalla SPECTRE…

Nove – Ultimatum alla Terra, un disco volante atterra sulla Terra e con sé porta un alieno e un robot ai suoi ordini. Prima di riprendere il suo lungo viaggio, lo sconosciuto extraterrestre mostra agli increduli terrestri la sua superiorità fisica e intellettuale e li avverte del grande pericolo insito in ogni tipo di guerra.

Sky Cinema 1 – Beast of Burden – Il trafficante, c’è un carico illegale da consegnare e Sean Haggerty ha solo un’ora di tempo. Lo stesso tempo che gli servirà per rassicurare un cartello della droga, un killer e la Dea, sul fatto che tutto stia andando esattamente come nei piani stabiliti e non ci sarà alcun ritardo o intoppo sul percorso. Sean ha sempre la stessa ora di tempo per assicurarsi anche che sua moglie sopravviva. Tutto questo è reso ancora più difficile dal fatto che dovrà essere gestito dalla cabina di pilotaggio di un Cessna su cui si trova Sean.

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

