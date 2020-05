YouTube sale sulla Scala

La Scala svela i suoi segreti: viaggio virtuale all’interno del teatro

Corriere della Sera, pagina 55.

Porte chiuse, ma viaggio virtuale all’interno del Teatro alla Scala. Grazie a un accordo con Google Arts e Culture la Scala mette da oggi online i suoi tesori (canale Youtube della Scala; g.co/teatroallascala; arteculture. google. com): 250mila immagini d’archivio (che, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale si possono cercare «in modo intuitivo»), 16mila foto in ET), 40 mostre digitali, 20mila metri quadri digitalizzati in 46 tour con la tecnologia street-view, 12 costumi in altissima definizione, le cinque performance più importanti di sempre, spezzoni per bambini e gli autografi di Verdi e Mozart. Si potrà «salire» sul palco, «entrare» sul Palco Reale, curiosare nel laboratorio e nella buca dell’orchestra. E nei giorni del lockdown, 92 artisti hanno creato la prima performance operistica eseguita in quarantena, che fa da copertina all’iniziativa: un concertato («E vo gridando pace») dal Simon Boccanegra di Verdi, con Meli, Salsi e Stoyanova.

«E una nuova cultura — ha commentato il sovrintendente Dominique Meyer -; si possono passare notti a perdersi in questo sito. C’è grande bellezza nelle immagini, c’è un costume della Callas che dimostra le nostre qualità sartoriali. Aggiunge qualcosa alla Scala, ma noi tutti lavoriamo per ritrovare gli spettatori in teatro, appena sarà possibile».

(Nella foto il Teatro alla Scala)