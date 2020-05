Ascolti tv 7 maggio digital e pay: Parasite accende SkyCinemaDue. Borghese corre su SkyUno. Iris vince con un film cult

Sulla pay 4 Ristoranti a 513mila spettatori cumulati, il film da Oscar a 449mila. Tra le native digitali free in prime time: su Iris Passenger 57 – Terrore ad Alta Quota a 610mila con il 2,1%. Su Tv8 Agente 007 – GoldenEye a 506mila con il 2%. Sul Nove Tutte Contro Lui – The Other Woman 497mila con l’1,9%.

Ascolti tv fenomeni: al pomeriggio il film di Tv8 al 4,2%

A rifare bene per le generaliste ieri – giovedì 7 maggio – è stata un’altra fiction di Rai1, Vivi e lascia vivere, che ha raggiunto il 23,5%.

Le altre reti hanno fatto una controprogrammazione molto tattica, ma hanno fatto bene i talk d’informazione. Sulla pay c’era la trasmissione culinaria 4 Ristoranti con i nuovi episodi con l’itinerante Alessandro Borghese. Su SkyUno l’ascolto cumulato è stato di 513mila spettatori con l’1,3% di share.

Ma era molto attesa una prima tv da Oscar. Su SkyCinemaDue e SkyCinema#Iorestoacasa2 l’esordio pay di Parasite ha avuto 449mila spettatori, miglor risultato del canale. Su Sky, tra le 18.00 e le 18.55, SkyTg24 con I numeri della pandemia ha avuto 196mila spettatori ed 1,5%. Su Fox alle 20.35 The Big Bang Theory 133mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Iris su Tv8

In prima serata su Iris Passenger 57 – Terrore ad Alta Quota a 610mila spettatori con il 2,1%. Su Tv8 Agente 007 – GoldenEye a 506mila spettatori con il 2%. Sul Nove Tutte Contro Lui – The Other Woman 497mila spettatori con l’1,9%. Su Rai Movie Love is all you need 369mila e 1,3%. Su Rai4 Sweet Virginia a 330mila e 1,2%. Su Top Crime Law & Order: Unità Speciale a 311mila spettatori con l’1,1%. Su Rai Premium Il Molo Rosso 133mila spettatori con lo 0,5%.

Su Tv8 Guess my age a 730mila e 2,6%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 385mila spettatori con l’1,4%.

Nel preserale

Su Tv8 Cuochi d’Italia a 404mila e 1,8%. Su Nove Sono le venti a 233mila e 1%.

Su TV8 L’Amore nelle Piccole Cose a 479mila spettatori e il 4,2%. Vite da Copertina a 216mila spettatori con l’1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Parasite)