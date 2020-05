Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 8 maggio 2020

I programmi di prima serata in tv di venerdì 8 maggio 2020

Rai

Rai 1 – David di Donatello, 65ma edizione dei premi David di Donatello. Una prima serata evento su Rai1 condotta da Carlo Conti per celebrare il gran de cinema italiano con il coinvolgimento di attori, attrici e registi che daranno vita ad una grande cerimonia tesa a raccontare, valorizzare e promuovere il nostro cinema e le sue eccellenze. Conduce Carlo Conti

Rai 2 – N.C.I.S., la serie segue le vicende della principale squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service. L’NCIS si occupa dei reati più gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines. Il Major Case Response Team, in particolare, si occupa dei casi più difficili e delicati, quali ad esempio l’omicidio di uomini vicini al Presidente, morti di celebrità all’interno di basi della marina, minacce terroristiche e rapimenti.

Rai 3 – La ruota delle meraviglie, tra fragili speranze e nuovi sogni, le vite di quattro personaggi si intrecciano nel frenetico mondo del parco divertimenti: Ginny, ex attrice malinconica ed emotivamente instabile che lavora come cameriera; Humpty, il rozzo marito di Ginny, manovratore di giostre; Mickey, un bagnino di bell’aspetto che sogna di diventare scrittore; Carolina, la figlia che Humpty non ha vi sto per molto tempo e che ora è costretta a nascondersi nell’appartamento del padre per sfuggire ad alcuni gangster.

Rai Movie – David di Donatello, la diretta della serata evento dedicata al prestigioso premio cinematografico, trasmessa in simulcast con RaiUno.

Mediaset

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Scherzi a Parte, il celebre show di scherzi di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, Diego Abatantuono e Massimo Boldi. Nessun vip e’ al sicuro!

Italia 1 – Breaking Dawn, Bella è madre e vampiro, ha una forza sorprendente, ma deve fare i conti con l’imprinting di Jacob su sua figlia Renesmee.

Premium Cinema – Batman V Superman, Sin dalla sua apparizione a Metropolis, Superman è stato percepito a volte come un angelo custode, altre come un essere incontrollabile. Per Batman la sua presenza costituisce un’anomalia e una causa di disgrazie: è quindi deciso a fermarlo con ogni mezzo. Dal canto suo, Superman sopporta poco l’atteggiamento da vigilante brutale del giustiziere mascherato. Mentre i due supereroi si fronteggiano, per la prima volta in un film insieme, il mondo si trova a dover affrontare una pericolosa minaccia.

Iris – Blue Jasmine, film con cui Cate Blanchett si è aggiudicata il suo secondo premio Oscar. Jasmine è una donna legata al suo passato ed incapace di vivere il presente.

Altre emittenti

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione.

Tv8 – Italia’s Got Talent – Best of, debutta la nuova attesissima decima edizione di Italia’s Got Talent. Sono previste sette puntate di Audizioni e una finale live in cui si esibiranno i 12 talenti selezionati accuratamente dalla giuria e dal pubblico, che avrà il potere del quinto giudice e potrà decidere delle sorti dei concorrenti. Tra le altre novità di quest’anno c’è anche la rinnovata giuria, che vede come portabandiera un incontenibile Frank Matano, alla quinta edizione consecutiva, ormai il veterano del gruppo! Confermate le due donne: la Queen Mara Maionchi e la pluricampionessa Federica Pellegrini. New entry al tavolo, il giudice più temuto di tutti i talent, Joe Bastianich. Alla conduzione è confermata la brillante Lodovica Comello, pronta ad accogliere e sostenere i tantissimi talenti che sognano un posto in Finale. Che avranno però solo cento secondi per convincere i giudici: con almeno tre sì si passa alla fase successiva, altrimenti si torna a casa. A meno che uno dei giudici non voglia premiare il concorrente con l’ambitissimo Golden Buzzer mandandolo direttamente in Finale. Da quest’anno, poi, alla fine di ogni puntata di Audizioni, i giudici decreteranno un finalista tra tutti i quelli che si sono esibiti.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Diavoli, Londra, 2011: Massimo Ruggero, Head of Trading della NYL Bank, fa guadagnare milioni alla banca speculando sulla crisi greca, ma il suo passato ostacola la sua speranza di una promozione.

Fox – Modern Family, i Dunphy sono sfiniti dalla fatica di occuparsi dei gemelli di Haley e Dylan. Ma a un certo punto si rendono conto che i bambini potrebbero anche tornare utili…

(Nella foto i David di Donatello 2019)